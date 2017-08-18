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Кабмин опубликовал новые социальные нормативы на газ
Новые социальные нормативы на газ составляют: на газовую плиту, приготовление пищи, – 3,3 м3 на человека, на газовую плиту, приготовление пищи и подогрев воды, – 5,4 м3 на человека, на газовую плиту и водонагреватель 10,5 м3 на человека.
Комментируя данную информацию в эфире одного из телеканалов украинский политолог Александр Палий отметил, что время, когда за субсидию, то есть за деньги другой половины населения, немало кто грел атмосферу должно закончиться. По мнению эксперта, на количество получателей субсидии эти нововведения никак не повлияют. Напротив, для получения субсидий будут учтены доходы не за год, как это было раньше, а за два квартала. То есть, если кто-то только что вышел на пенсию или потерял работу, он все равно получит субсидию, что немаловажно, ведь раньше людям приходилось чем-то жертвовать ради того, чтобы сохранялась субсидия.
Александр Палий подчеркнул, самое главное, что цена на газ за весь следующий отопительный сезон повышаться не будет. Мировые цены на нефть стабильны, а импорт газа составляет менее половины потребленного газа, около 14 млрд кубометров импортного газа с 33,2 потребленного в 2016 году.
Источник: http://replyua.net
Теги: Донбасс, газ, норматив, Кабмин
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