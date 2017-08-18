На сколько сократилось население Украины за 2017 год

18.08.2017 07:48

За первое полугодие 2017 года численность населения Украины сократилась на 117,5 тыс. человек и на 1 июля составила 42 467 тыс. человек

Об этом сообщает сайт Государственной службы статистики.

Число умерших превышает число живорожденных: на 100 умерших — 59 живорожденных.

Как сообщала Politeka, Украина может стать безлюдной пустыней из-за миграции и депопуляции.

Об этом в польском издании Rzeczpospolita пишет директор отдела стратегии Warsaw Enterprise Institute и советник компаний польского оборонпрома Анджей Талага.

Последние прогнозы ООН предрекают настоящую катастрофу для Украины, где демографический кризис в сочетании с экономическим кризисом создают геополитическую дыру, которую кто-то заполнит: или Запад, или Россия.

Напомним, в Институте демографии и социальных исследований НАН Украины рассказали, на сколько изменится численность населения страны до 2050 года.

Источник: Politeka



