Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Польша принялась выдворять украинцев

18.08.2017 17:45
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Польша принялась выдворять украинцев

Европейские страны депортируют часть украинцев, которые попались на нарушении правил пересечения границ. Польша лидирует по количеству правонарушений, совершенных гражданами Украины.

Об этом сообщает Politeka. Сотрудники Силезской пограничной службы лишь за неделю задержали 21 украинца. Все они нарушили правила пребывания в соседней стране

18 граждан Украины задержали польские пограничники в городах Руда-Сленска, Бельско-Бяла и аэропорту Катовице. Еще трое украинцев попались в руки правоохранителей за нарушения в городе Ополе.

16 граждан Украины использовали документы с правом на работу в Польше, но при подаче заявления на визу изначально указывали другие цели поездки. Пятеро украинцев просрочили срок пребывания на территории стран Шенгена.

Самой распространенной причиной задержания граждан Украины является нарушение правил пребывания в Польше. Всех украинцев депортировали из страны.



Теги: Украина, Донбасс, Польша
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх