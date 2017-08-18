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Ракетный скандал: Николаенко назвал главную угрозу для Украины (видео)

18.08.2017 17:14
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Ракетный скандал: Николаенко назвал главную угрозу для Украины (видео)

В дискредитации космической отрасли Украины заинтересована не только Россия

Такое мнение высказал лидер политической партии «ОСНОВА» Андрей Николаенко.

«По моему мнению – это однозначно спецоперация. Достаточно трудно определить, какая спецслужба за этим стоит, поскольку в этом скандале могут быть заинтересованы самые разные группы. Важно понимать, что Украина является одной из немногих космических государств, которая владеет полным спектром технологий, а следовательно, в дискредитации нашей страны заинтересована не только Россия», — отметил политик.

Помимо этого Николаенко рассказал о страшной угрозе, которая может настигнуть Украину в результате этого скандала.

«Это может привести к тому, что Украину заставят свернуть космическое направление», — подчеркнул политик.

Напомним, издание The New York Times сообщило, что успех Северной Кореи в испытании межконтинентальных ракет, способных долететь до США, стал возможным благодаря получении через черный рынок мощных ракетных двигателей. Они были якобы изготовлены на заводе в Украине, исторически связанном с российской ракетной программой.

Источник: Politeka



Теги: Украина, Донбасс, скандал, ракета, КНДР
 
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