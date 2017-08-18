У священника-победителя популярного шоу крупные неприятности

18.08.2017 09:43

Насельник Пафнутьево-Боровского монастыря, регент монастырского хора, победитель российского телевизионного шоу "Голос" иеромонах Фотий (Виталий Мочалов) попал в базу чистилища "Миротворца".

Об этом сообщается на сайте организации.

Отмечается, что иеромонах Фотий выступал в оккупированном Россией Крыму, а также планирует выступить там в 23 августа 2017 года.

Напомним, что ранее в базу преступников "Миротворца" попал российский актер, резидент Comedy club Дмитрий Грачев, известность которому принесло пародирование президента РФ Владимира Путина.

Источник: http://from-ua.com