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УКРАИНОК ЛИШИЛИ ЕЩЕ ОДНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ВЫПЛАТЫ

18.08.2017 13:38
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УКРАИНОК ЛИШИЛИ ЕЩЕ ОДНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ВЫПЛАТЫ

Начиная с 1 августа матерям больше не будут выплачивать пособия по уходу за детьми, которым исполняется три года. В министерстве социальной политики назвали этот процесс «оптимизацией», так как теперь эти деньги обещают выплачивать вместе с пособием при рождении ребенка. Исключение будут составлять дети, которые родились до 30 июня 2017 года. В этом случае помощь будет выплачиваться в минимальном размере – 130 грн в месяц. 

Из-за нового распоряжения таким образом семьи потеряют за три года 5 тысяч гривень. Если же семье полагалась большая помощь, то потери могут составить до 18 тысяч гривень.

В Министерстве социальной политики считают, что социальная защита семей, в которых растут дети, значительно усилена. Таким образом, на рождение первого ребенка выплачивают 41280 грн. Правда, теперь сумма выплат на ребенка будет фиксированной вне зависимости от того, какой по счету ребенок в семье. 10320 грн матери будут получать сразу, а остальное будет выплачиваться по 860 грн в течении 3 лет. Таким образом, выплаты на второго и третьего ребенка существенно сократятся. 

Юристы говорят, что повышение выплат можно считать условным, потому что первая выплата не изменится, а последующие выплаты продлены только до трех лет.

 

Источник: http://zi.dn.ua 



Теги: Украина, Донбасс, социальные выплаты
 
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