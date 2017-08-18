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В Украине резко сокращается поголовье свиней

18.08.2017 10:48
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В Украине резко сокращается поголовье свиней

Поголовье свиней в Украине сократилось до пятилетнего минимума, однако, несмотря на такие показатели, сейчас на убой идет больше скота, чем пять лет назад. 

Как сообщает replyua.net со ссылкой на UBR, об этом рассказали в аналитическом отделе ассоциации «Свиноводы Украины». Эксперты подчеркнули, что численность свиней в сельхозпредприятиях Украины сейчас достигает 3 миллионов 490 тысяч голов, и это почти на десять процентов меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Похожие показатели были зафиксированы в стране в 2011 и 2012 годах. И если за январь-июль 2012 года вырастили 269,4 тысяч тонн живого веса свиней, то доработок аналогичного периода текущего года на 15 процентов больше – 310,1 тысяч тонн живого веса. 

При этом прирост забоя стал вдвое больше, показатель увеличился на 70 тысяч тонн и сейчас достигает 303 тысяч тонн в живом объеме. Пять лет назад на убой шло 87 процентов свиней по объему полученного прироста живой массы, а в текущем году этот показатель составляет уже 98 процентов. 



Теги: Украина, Донбасс, свинья, сокращение
 
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