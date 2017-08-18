В Украине ужесточат правила получения субсидии

18.08.2017 12:32

В Кабинете министров приступили к рассмотрению поправок в правила получения субсидий, и, скорее всего, правила для назначения льгот за коммуналку будут существенно изменены. Как информирует replyua.net со ссылкой на Интерфакс-Украина, сегодня соответствующие изменения будут рассматривать на заседании.



Сообщается, что новые правила предусматривают предоставление субсидии на основе среднемесячного общего дохода одной семьи за один год, а не за шесть месяцев. Допустим, если домохозяйство подает заявление на предоставление субсидии в мае, доходы при этом будут учитываться за третий и четвертый квартал прошлого года, а, если домохозяйство обращается за субсидиями в октябре, в этом случае учтут доходы за первый и второй кварталы года. Помимо этого, оформить субсидии не смогут домохозяйства, имеющие задолженность по коммуналке за два месяца и более.



Субсидию не назначат, если задолженность превышает двадцать необлагаемых налогом доходов – 340 гривен. Помимо этого, субсидия не будет назначаться одновременно по месту фактического проживания и по месту регистрации гражданина.