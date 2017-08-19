Гройсман не сдается: Кабмин рассматривает вариант снижения цены газа в Украине

19.08.2017 21:30

В правительстве Владимира Гройсмана нашли два новых варианта изменения постановления №187 по одному из которых цена газа для населения не повысится, а по другому - может даже снизиться. Українським Новинам удалось узнать содержание этих изменений. Инициативы предполагают при определении цены импортного паритета разделение газа на импортный газ и газ собственной добычи. Цена импортного газа будет определяться по стоимости на немецком хабе с учетом стоимости транспортировки и входа в ГТС Украины (Hub+). Для определения цены газа украинской добычи рассматривается два варианта - "условный экспорт" (Hub-) и "чистый Hub". При первом варианте цена газа может снизиться на 17%, при втором - остаться прежней. МВФ пока не в курсе о деталях всех правительственных разработок. Кредитор проинформирован лишь об одном варианте - соответствующее письмо вице-премьер-министра Владимира Кистиона есть в распоряжении агентства.

Уже почти два месяца в правительстве думают над тем, как избежать повышения цены на газ для населения с октября текущего года. Цена газа с нового отопительного сезона должна вырасти, если правительство выполнит свое же постановление №187, принятое 22 марта.

Согласно этому документу, если за 12 месяцев (май 2016-июнь2017) цена импортного газа изменится более чем на 10% в ту или другую сторону по сравнению с ранее установленной ценой на отопительный период 2017-2018 годов (4942 грн за 1 тыс. м куб), то стоимость газа придется соответственно изменить - повысить или понизить.

На сегодняшний день ситуация сложилась таким образом, что исходя из правил расчета, установленных постановлением, цена импортного газа увеличилась. По данным Минэнерго - на 17,6%. Таким образом, цена газа для населения с октября должна также повыситься на 17,6% - с 4942 грн до 5815 грн. С учетом стоимости доставки и распределения цена газа составит 8032 грн против 6957 грн. По расчетам НАК "Нефтегаз Украины", сделанным еще в апреле и внесенным в проект финплана компании, на текущий год рост мог быть и 19%.

Конечно же, повышение тарифов на газ для правительства на сегодняшний день крайне нежелательно. Подорожание газа практически смажет позитивный эффект от повышения пенсий, которое ожидается с октября после принятия подготовленной Кабинетом министров пенсионной реформы. Премьер-министр Владимир Гройсман уже неоднократно заявлял, что ни какого повышения цены газа не будет, а источники Українських новин в правительстве уточнили, что это политическое и абсолютно категоричное решение премьера. Последнее заявление по этому поводу премьер сделал 17 августа в Николаеве.

"Хотел бы сразу отметить, что правительство не поддерживает каких-либо повышений цены на газ", - сказал Гройсман.

На то, что цена газа в будущем отопительном сезоне может измениться, в правительстве обратили серьезное внимание, по информации агентства, лишь в конце июня, когда финплан НАК был на последней стадии рассмотрения перед утверждением Кабмина. В спешном порядке профильные чиновники начали изучать ситуацию. Когда необходимость повышения цены газа подтвердилась - начали поиск пути, чтоб избежать такого развития событий.

Первая идея - внести корректировку в постановление №187 и изменить систему расчета цены импортного газа (импортного паритета), которая и сравнивается с уже действующей.

В июле были подготовлены изменения, по которым для определения цены импортного газа для сравнения с действующей, вместо цены за последние 12 месяцев брать за основу два летних периода, когда проводятся основные закупки газа и цены на него были минимальные: 1 апреля -1 октября 2016 г. и 1 апреля - 1 июля 2017 г. При таком подсчете новая цена импортного газа получается выше действующей лишь на 5,6%, что менее 10% и это не дает оснований для изменения цены газа для населения. Однако Международный валютный фонд, с которым правительство начало обсуждать эту инициативу уже после ее подготовки, не согласился с предложением, даже несмотря на то, что повышение цены газа увеличит бюджетные расходы на субсидии на 11-14 млрд грн.

Официальных заявлений кредитор по этому поводу не делал, однако неофициально украинским СМИ все-таки удалось получить комментарий.

"МВФ ожидает от украинских властей выполнения постановления правительства №187 в том виде, в котором оно было принято правительством 22 марта 2017 года", - заявил источник издания Insider в штаб-квартире МВФ в конце июля. Позже Українським Новинам удалось подтвердить это не только в МВФ, но и в правительстве.

Такая позиция МВФ вполне понятна, поскольку система расчета импортной цены за период в 12 месяцев была прописана в "маяке" (условие, обязательное для выполнения) при пересмотре программы еще в прошлом году. Как сказали агентству источники знаковые с ситуацией, МВФ просто не может согласиться на отмену условия, которое ранее уже было согласовано и выполнено.

Энергетический блок правительства в конце июля начал искать другие возможности, чтобы не допустить подорожания газа. По сути, наводка на эти новые решения содержится в самом комментарии МВФ. В заявлении представителя фонда делается акцент на первоначальной редакции постановления №187 от 22 марта. В ней действительно говорится о 12 месяцах для расчета цены, однако сама формула расчета появилась позже - уже в конце апреля в новой редакции документа. Именно эту формулу в правительстве и планируют изменить. Как она будет выглядеть в новом виде - пока неизвестно. Однако можно предположить что изменятся параметры, которые учитывают стоимость транспортировки газа и тарифа входа и выхода в/из ГТС Украины.

После того, как МВФ отверг первый вариант изменения постановления №187, правительство нашло два новых. По информации источников агентства знакомых с ходом развития событий, в Минэнерго уже не против оставить срок в 12 месяцев для расчета цены импортного паритета, но предлагают изменить формулу расчета. В утвержденной формуле для расчета цены берется общий объем газа в рамках спецобязательств НАК по обеспечению населения и предприятий теплокоммунэнерго (ТКЭ) - 17,6 млрд куб м независимо, импортный он или собственной добычи.

Инициатива украинской стороны заключается в том, чтобы разделить общий объем газа на 3,7 млрд куб импорта и 13,9 млрд куб м - собственной добычи.

По импорту практически никаких изменений нет - цена 3,7 млрд куб. м будет определяться как и раньше - цена на немецком хабе, плюс транспортировка до границы с Украиной и тариф на вход в ГТС Украины. А вот определение цены газа собственной добычи в привязке к импортной будет изменена.

Новые предложения:

Вариант Hub+ и Hub-

Hub+ так можно назвать вариант подсчета цены импортного газа. Цена на немецком хабе составляет $188,2 за 1 тыс. куб, стоимость транспортировки - $18,05 за 1 тыс. куб м. тариф на вход в точке Ужгород - $12,47. В итоге - $188,2 + ($18,05 + $12,47) = $218,7 x 26,55 (курс на 1 мая по постановлению №187) = 5806 грн за 1 тыс. куб. м газа. Стоимость 3,7 млрд куб. м газа соответственно - 21,48 млрд грн.

Hub- такой принцип применяется к расчету цены газа собственной добычи если бы он условно мог экспортироваться и продаваться на немецком хабе по той же цене. В этом случае цена $188,2 формируется из стоимости непосредственно газа + транспортировка от границы Украины до хаба + тариф на выход газа из Украины в Европу в точке "Ужгород".

Стоимость транспортировки остается неизменной - $18,05 за 1 тыс. куб. м, тариф на выход из ГТС - $32,8 за 1 тыс. куб. м. Следовательно, внутри Украины цена этого газа будет составлять $188,2 - ($18,5 + $32,8) = $137 x 26,55 = 3637 грн за 1 тыс. куб. м. Стоимость 13,9 млрд куб. м газа собственной добычи соответственно - 50,55 млрд грн.

В итоге, стоимость 1 тыс.куб. м газа из общего объема в 17,6 млрд куб. м составляет (21,48 млрд + 50,55 млрд) ÷ 17,6 млрд куб. м = 4092 грн. Эта цена почти на 17% ниже действующей (4942). Следовательно, согласно постановлению №187 по данному варианту цена газа для населения и ТКЭ должна быть понижена до 4092 грн за 1 тыс. куб. м.

Вариант Hub+ и Hub

При таком варианте цена импортного газа остается без изменения - 3,7 млрд куб. м газа стоят 21,48 млрд грн.

Цену газа собственной добычи предлагается рассчитывать как цену по хабу - $188,2 за 1 тыс. куб. м без учета транспортировки и тарифов на вход или выход, поскольку реально он не проходит эти процедуры.

В итоге, 13,9 тыс. куб м газа будут стоить исходя из курса 26,55 - 68,76 млрд грн. В итоге стоимость 1 тыс. куб м газа общего объема в 17,6 млрд куб м составит 5127 грн., что на 3,7% выше действующей. Следовательно, это не требует повышения цены газа.

По информации Українських Новин с содержанием этих двух вариантов МВФ пока не ознакомлен. В правительстве все-таки не теряют надежды на то, что будет одобрены первоначальные предложения по изменению периода для расчета цены. Аргументация необходимости такого шага изложена в письме МВФ вице-премьера Кистиона от 11 августа. Вместе с тем, по предварительной информации, проект одного из вариантов изменений в постановление №187 планировалось вынести на рассмотрение на двух последних заседаниях правительства, однако этого так и не произошло. В МВФ до конца августа продолжится отпускной период, и ожидать оперативной реакции на предложения Украины оснований нет. Учитывая категоричность заявлений премьер-министра, справедливо предположить, что решение изменить постановление №187 может быть принято и без учета позиции МВФ, если конечно в ближайшие дни не поступит ответ из Вашингтона.

Источник: ukranews.com