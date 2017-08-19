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Путин рассказал свой план относительно аннексированного Крыма
19.08.2017 15:33
Президент России Владимир Путин во время посещения аннексированного Крыма рассказал о планах относительно украинского полуострова.
Глава Кремля хочет создать в оккупированном Крыму "русскую Мекку". Такая "Мекка", по мнению Путина, должна быть создана в Херсонесе.
"Здесь нужно создавать русскую, русскую Мекку. Дело не в том, что здесь князь Владимир крестился, а в том, что после этого здесь началось укрепление централизованного российского государства", – убеждает Путин.
По мнению российского президента, Херсонес имеет уникальное значение для России и россиян.
"На базе единого рынка, общего языка, общей веры и власти князя было создано единое национальное русское правительство и, по сути, русская нация", – уверен Путин.
Источник: facenews.ua
Теги: Донбасс, Путин, Крым, план
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