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ЗМІ: Глава Пентагону наступного тижня приїде у Київ

19.08.2017 13:30
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ЗМІ: Глава Пентагону наступного тижня приїде у Київ

Меттіс зустрінеться у Києві з президентом України Петром Порошенком та міністром оборони Степаном Полтораком.

Міністр оборони США Джеймс Меттіс відвідає наступного тижня Україну. 

Про це повідомляє АР з посиланням на Пентагон.

«Міністр оборони Джеймс Меттіс відвідає Україну наступного тижня, щоб запевнити уряд, що США не приймають аннексію Росією українського Кримського регіону», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що США «твердо дотримується курсу відновлення суверенітету і територіальної цілісності України».

Як повідомляє Reuters, Меттіс зустрінеться у Києві з президентом України Петром Порошенком та міністром оборони Степаном Полтораком.

Крім того, глава Пентагону відвідає Йорданію, де він зустрінеться з королем Абдаллою ІІ. Для Меттіса візит до Йорданії стане першим на посаді міністра оборони США.

Також Меттіс вирушить до союзника НАТО - Туреччини, де зустрінеться з провідними турецькими чиновниками, включаючи президента країни Таїпа Ердогана.



Теги: Донбасс, НАТО, Пентагон, Петр Порошенко
 
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