"Тюремная система развалена. Убить могут в любой момент". Кто ответит за зверское преступление в Одесском СИЗО

20.08.2017 18:50

Жуткая история в СИЗО Одессы, где 34-летнюю инспектора режима охраны Алену Порошенко зек-рецидивист из касты "опущенных" задушил и, расчленив ее тело топором, выбросил в мусорник, продолжает широко обсуждаться украинцами.

Предполагалось, что кошмарный по своей сути инцидент должен стать сигналом к масштабному разбору полетов в пенитенциарной службе в целом.

Ведь, по оценкам экспертов, творящийся в неволе "беспредел", не в первый раз проявился в Южной Пальмире и вот-вот этот гнойник" может выйти наружу в других регионах.

Впрочем, события, которые произошли после убийства несчастной сотрудницы СИЗО, выбранная линия поведения вышестоящего начальства и ответственных лиц показывают, что власти заняли выжидательную позицию.

"Страна" изучала обстоятельства и трагедии в СИЗО №21, и реакцию на нее органов правопорядка.

Кошмарное убийство на режимном объекте

Первым информацию о шокирующем ЧП обнародовал вечером 17 августа экс-глава пенитенциарной службы Сергей Старенький. Сначала говорилось о том, что в Одесском следственном изоляторе №21 произошло убийство одного из сотрудников учреждения. Каких либо официальных подробностей инцидента не сообщалось на протяжении нескольких часов после его поста в соцсети.

По информации Старенького, еще с утра коллеги по работе в СИЗО не могли разыскать сотрудницу дневной смены, младшего инспектора режима охраны Алену Порошенко. Издание "Ракурс" со ссылкой на свои источники привело несколько иную интерпретацию ситуации - якобы девушка исчезла уже после обеда.

Это подтверждают "Стране" и коллеги Алены. "В районе часа дня ее видели, когда она выходила на перекур у штаба", - говорит наш собеседник, попросивший об анонимности. Камеры видеонаблюдения показали, что Порошенко исчезла около 16:20 на территории хозяйственного двора режимного учреждения.

Активными поисками пропавшей сотрудницы Одесского СИЗО начали заниматься примерно с 17:00 17 августа. Тогда история дополнилась леденящими кровь подробностями. В районе 19:00 останки Алены Порошенко были обнаружены в мусорном баке в двух пакетах. Убийца расчленил бездыханное тело девушки - разрубил топором его надвое, отрезал ноги и руки.

Кошмарное преступление было совершено на территории свинарника, расположенного за медчастью. По данным "Страны", в этой части исправительного учреждения нет видеокамер. Сама же свиноферма действовала без какого-либо оформления, мясо животных якобы шло для нужд руководства исправительного учреждения.

"Десятилетия в Одесском СИЗО незаконно расположен свинарник! Не подумайте, что для кормления арестованных лиц. Нет! Для руководства", - заявил на этот счет бывший заключенный и журналист Александр Орлов.

Поговаривают также, что сотрудники органов прокуратуры, осуществляющие надзор за СИЗО, были в курсе сложившегося положения. Но никаких предписаний, обязывавших прекратить разведение свиней, от них не поступало.

По данным источников журналистов, накануне гибели девушка могла быть изнасилована, а уже затем задушена. После этого изверг расчленил Алену, и пытался таким образом избавиться от тела. Но официально информацию об изнасиловании до сих пор не подтвердили. Назначены соответствующие экспертизы.

В то же время установлено, что по роду своих задач Алена работала "на передаче". В злополучный день она была "выводной" в так называемой пятой смене. Эти сотрудники проводят обыски в камерах режимного корпуса, а также сопровождают зеков в следственные кабинеты. Правилами режимного объекта предусматривается, что у выводных должно быть сопровождение, но из-за нехватки персонала его игнорировали.

"Обычно заключенных ведут по галерее, но после ливня 14 августа там окончательно все затопило, и она пошла через хоздвор. Там ее и нашли", - говорит наш собеседник из числа сотрудников изолятора.

Криков о помощи несчастной работники СИЗО не слышали. Согласно основной версии коллег девушки, убийца заманил ее в свинарник под предлогом посмотреть на выводок свиней. Где и совершил адское преступление.

Какой была Алена Порошенко

Знакомые погибшей охарактеризовали Порошенко как "очень светлого, доброжелательного, приветливого и очень порядочного человека".

На своей странице в соцсети, которую разыскала "Страна", девушка делилась фотографиями, где была запечатлена с коллегами, матерью и домашним питомцем - котом. На ряде фотографий со странички Алены она позирует вместе с маленьким мальчиком. Вероятнее всего, это ее сын. Хотя официального супруга у 34-летней девушки не было.

"Я знал ее лично, мы часто общались, когда я приходил в тюрьму и приносил передачи... Мне очень жаль несчастную девушку. До слез...", - написал на своей странице в Facebook священник Дмитрий Краснобаев.

Сестра Алены Яна Двоеглазова рассказала, что родные девушки узнали о трагедии из Интернета. Ни руководство СИЗО №21, ни правоохранители не уведомляли их о случившемся вплоть до утра 18 августа. Пережив шок, Двоеглазова приехала на Люстдорфскую дорогу, и обвинила верхушку исправительного учреждения в гибели сестры.

Семье погибшей пообещали финансовую поддержку, но пока известно об одном таком факте. Глава центрального комитета Профсоюза пенитенциарной службы Минюста Олег Андриенко заявил, что возглавляемая им структура выделила матери Порошенко 5 тыс. грн. Кроме того, некие суммы якобы гарантировали передать первичная организация и сам профсоюз.

Отдельные коллеги предлагали увековечить память об Алене. Прислушаются ли к данным инициативам в СИЗО и руководстве Министерства юстиции - покажет время.

На третий день после кошмарного инцидента руководитель ведомства Павел Петренко никак не прокомментировал случившееся, переложив эту задачу на своего заместителя. Основной же поток информации, которую получает общество о трагедии, исходит от полиции и органов прокуратуры.

Убийцей оказался рецидивист из числа "опущенных"

Расследование обстоятельств гибели Алены Порошенко разделено на две составные части. По факту убийства полиция его по ч.2 ст.115 (умышленное убийство, совершенное лицом, ранее совершившим умышленное убийство), прокуратура Одесской области изучает материалы о служебной халатности и ненадлежащем исполнении своих обязанностей сотрудниками СИЗО - ч.2 ст.367 УК Украины.

Правоохранители прибыли на территорию СИЗО №21 еще вечером 17 августа, где им и был передан 39-летний подозревамый - Василий Чемерис. В Генпрокуратуре журналистов уже заверили, что мужчина сознался в совершении преступления.

В официальных же заявлениях полиции говорится, что Чемерис тщательно пытался скрыть следы жесткого убийства, вымыл топор и спрятал останки Алены в мусорный бак.

Вместе с этим, на обнародованных фото с места событий, которые были сделаны спустя два часа после убийства Порошенко, на его руках явственно видна кровь. Является ли это фото постановочным, или Чемерис действительно ждал в таком виде собственного задержания, неясно. Впрочем, согласно данным из полиции, в момент задержания мужчина пытался отстирать в ведре окровавленные вещи. Отсюда якобы и взялись соответствующие следы на его ладонях.