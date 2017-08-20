"Укрзалізниця" вообще обалдела: расценка на "услугу" в вагоне возмутила пассажиров

20.08.2017 10:50

Чтобы воспользоваться розеткой в поездах "Укрзалізниці" надо заплатить 10 гривен.

Об этом в своем Facebook написала журналист Ольга Байвидович.

"Поезд Киев-Николаев. Полный вагон мальчиков-солдатиков. Едут с Десны (полигона. - Ред.). В билетах постель не оплачена. Говорят, что не положено. Так и едут на голых полках", - говорит она.

По словам Байвидович, в вагоне много розеток прямо возле полок, но ни одна не работает.

"У проводника, чтобы зарядить, надо заплатить 10 гривен. Да, деньги небольшие, но с какой стати? Шок. "Укрзалiзниця" вообще обалдела", - добавила она.

Источник: obozrevatel.com