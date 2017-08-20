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"Укрзалізниця" вообще обалдела: расценка на "услугу" в вагоне возмутила пассажиров
20.08.2017 10:50
Чтобы воспользоваться розеткой в поездах "Укрзалізниці" надо заплатить 10 гривен.
Об этом в своем Facebook написала журналист Ольга Байвидович.
"Поезд Киев-Николаев. Полный вагон мальчиков-солдатиков. Едут с Десны (полигона. - Ред.). В билетах постель не оплачена. Говорят, что не положено. Так и едут на голых полках", - говорит она.
По словам Байвидович, в вагоне много розеток прямо возле полок, но ни одна не работает.
"У проводника, чтобы зарядить, надо заплатить 10 гривен. Да, деньги небольшие, но с какой стати? Шок. "Укрзалiзниця" вообще обалдела", - добавила она.
Источник: obozrevatel.com
Теги: Донбасс, пассажиры, Укрзализниця, услуги
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