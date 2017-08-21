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Прикордонники посилять заходи безпеки на кордоні напередодні Дня Незалежності
Державна прикордонна служба України посилить заходи безпеки на пунктах пропуску на державному кордоні напередодні Дня Державного Прапора та Дня Незалежності України, інформує replyua.net з посиланням на Укрінформ.
Про це повідомила прес-служба відомства. У повідомленні зазначається, що заходи забезпечення безпеки та порядку також будуть посилені на контрольно-пропускних пунктах в’їзду-виїзду на лінії розмежування в районі проведення антитерористичної операції і на адміністративному кордоні з тимчасово окупованою територією Кримського півострова. Зокрема, мова йде детальнішу оглядову роботу, збільшення кількості прикордонних нарядів та активне залучення службових собак.
Крім того, передбачено, що прикордонники співпрацюватимуть зі співробітниками інших органів, зокрема Нацполіцією, Національною гвардією та Державною службою України з надзвичайних ситуацій. Також здійснюватиметься ретельна перевірка документів осіб та транспортних засобів, які будуть знаходитися поблизу українського кордону.
Теги: Украина, Донбасс, безопасность, праздник, День Независимости
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