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Саакашвили получил предложения гражданства от европейских стран

21.08.2017 17:15
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Саакашвили получил предложения гражданства от европейских стран

Но политик якобы отказался.

Бывший президент Грузии, экс-глава Одесской областной государственной администрации Михаил Саакашвили заявил, что получил предложения гражданства от нескольких стран Европы. Об этом он сказал в видеообращении, которое опубликовал на своей официальной странице в соцсети Facebook, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

По словам Саакашвили, судя по предложениям от европейских стран, без дела он не останется. Но все же политик намерен ехать в Украину.

"Как вы знаете, я решил возвращаться 10 сентября в Украину. Многие не советуют мне этого делать. У меня есть предложения о гражданстве от нескольких европейских стран, без дела я здесь не останусь. Но я помню, как в свое время по указанию Путина русский олигарх Иванишвили возбудил против меня уголовные дела, чтобы я не смог участвовать в грузинской политике. Точно также Порошенко издал свой указ и угрожает вернуть меня в Грузию", – сказал Саакашвили.

"До встречи на украинско-польской границе", – добавил он.



Теги: Украина, Донбасс, Европа, гражданство, Саакашвили
 
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