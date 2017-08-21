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Саакашвили получил предложения гражданства от европейских стран
Но политик якобы отказался.
Бывший президент Грузии, экс-глава Одесской областной государственной администрации Михаил Саакашвили заявил, что получил предложения гражданства от нескольких стран Европы. Об этом он сказал в видеообращении, которое опубликовал на своей официальной странице в соцсети Facebook, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
По словам Саакашвили, судя по предложениям от европейских стран, без дела он не останется. Но все же политик намерен ехать в Украину.
"Как вы знаете, я решил возвращаться 10 сентября в Украину. Многие не советуют мне этого делать. У меня есть предложения о гражданстве от нескольких европейских стран, без дела я здесь не останусь. Но я помню, как в свое время по указанию Путина русский олигарх Иванишвили возбудил против меня уголовные дела, чтобы я не смог участвовать в грузинской политике. Точно также Порошенко издал свой указ и угрожает вернуть меня в Грузию", – сказал Саакашвили.
"До встречи на украинско-польской границе", – добавил он.
Теги: Украина, Донбасс, Европа, гражданство, Саакашвили
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