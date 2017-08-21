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Украине стоит опасаться: в США раскрыли ключевую задачу Кремля
Ключевая политическая задача России – лишить Украину доходов от транзита газа.
Об этом в интервью "Обозревателю" заявил российско-американский экономист, который сейчас проживает в Вашингтоне, Сергей Алексашенко.
"Украине стоит опасаться, потому что проект "Северный поток-2" абсолютно политический. С экономической точки зрения "Газпрому" "Северный поток-2" не нужен. Уже сейчас мощность имеющихся газопроводов на 60% превышает объем экспортируемого российского газа", - отметил Алексашенко.
По его словам, "Газпром" готов действовать себе в убыток.
"Есть политическая задача – лишить Украину доходов от транзита газа, поэтому "Газпром" готов тратить свои деньги на строительство и второй очереди "Северного потока" и "Турецкого потока". И если американские санкции не помешают, то, скорее всего, газопровод будут строить за счет банковского финансирования на условиях, при которых "Газпром" будет гарантировать консорциуму, владеющему газопроводом, оплату полной его мощности", - подытожил Алексашенко.
Источник: http://from-ua.com
Теги: Украина, США, Донбасс, газ, Кремль
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