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В США рассказали, когда Кремль выполнит Минские соглашения

21.08.2017 09:55
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В США рассказали, когда Кремль выполнит Минские соглашения

Путин может пойти на выполнение Минских соглашений после выборов.

Российско-американский экономист, который сейчас проживает в Вашингтоне, Сергей Алексашенко считает, что президент России Владимир Путин может пойти на выполнение Минских соглашений после выборов в 2018 году.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.

"Мне кажется, это вполне вероятно. На мой взгляд, нынешняя ситуация с Донбассом создает серьезный дискомфорт для российского руководства", – отметил Алексашенко.

По его словам, Донбасс для России – своего рода чемодан без ручки: и нести тяжело, и бросить жалко.

"Понятно одно: до президентских выборов Путин не будет ничего менять ни в ту, ни в другую сторону. Это может повлиять на позицию электората, что Путину не нужно. Вся политическая система в России просто замерла в начале этого года и дожидается марта 2018-го. После этого могут начаться какие-то телодвижения", – подытожил Алексашенко.



Теги: Россия, США, Донбасс, Путин, выборы президента, Минские договоренности
 
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