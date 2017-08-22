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Гройсман еще раз объяснил украинцам "простой смысл" пенсионной реформы

22.08.2017 09:30
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Гройсман еще раз объяснил украинцам "простой смысл" пенсионной реформы

В рамках грядущей пенсионной реформы при оформлении пенсий все отработанные годы до 2004 года будут учитываться как страховой стаж. Об этом в соцсети написал премьер-министр Владимир Гройсман, отвечая на вопросы граждан.
Он напомнил, что персонифицированные пенсионные счета были введены только в 2004 году, и только с этого времени Пенсионный фонд имеет полную информацию, сколько взносов уплачено каждым работником.
Тогда же вступил в силу закон «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», которым введено понятие «страховой стаж» — количество лет, в течение которых человек не только работал, но и платил взносы в Пенсионный фонд.
«Мы не меняем правило: при оформлении пенсий все отработанные годы до 2004 года учитываются как страховой стаж. Различны лишь способы подтверждения наличия страхового стажа. До 2004 года страховой стаж начисляется в соответствии с записями в трудовой книжке. Учитываются и все льготы, которые действовали на тот период. После 2004 года страховой стаж начисляется автоматически на основании данных персонифицированного пенсионного счета», — разъясняет глава правительства.
По его словам, в основу реформы заложен «простой принцип — пенсию нужно заработать»
Источник Факты.



Теги: Донбасс, пенсионная реформа, Гройсман
 
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