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Надо ли платить налоги, продавая б/у автомобиль или яблоки из своего сада
Новость о том, что за проданную через комиссионный магазин поношенную вещь, бытовую технику или мебель украинцы должны платить налог, буквально порвала Сеть, сообщает kp.ua/economics.
Как разъяснили в Государственной фискальной службе Украины, вырученные деньги являются дополнительным доходом, с которого должен взыматься налог на доходы физических лиц.
- Когда принимали Налоговый кодекс, были жаркие дискуссии по этому поводу, - напомнил президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко. – Но все же полученные таким образом деньги решили отнести к категории "прочие доходы". Правда, об этом не знают не то, что простые украинцы, а даже многие предприниматели!
Купил за 3 тыс., продал – за 1 тыс.: прибыль или убыток?
На форумах украинцы кипят от возмущения: это что же такое получается? Человек купил вещь за 3 тысячи, потом продал за тысячу – и это доход?! А почему-то больше похоже на убыток! За что налоги-то платить?
За разъяснениями "КП" в Украине" обратилась к юристу Андрею Вигиринскому.
- Вопрос, конечно, интересный, но его нельзя рассматривать в таком ключе – "купил дороже, продал дешевле, дохода нет", - говорит юрист. – Дело в том, что комиссионка продает определенные товары, которые человек покупает не с целью продажи, а с целью потребления. Поэтому, если человек продает эту вещь, разница между потраченными суммами и полученной выручкой значения не имеет, - это все равно доход. Возможно, это кажется несправедливым, но по закону так: комиссионный магазин предоставляет человеку услугу по продаже, а вырученные в его пользу деньги – это его доход.
Кстати, как пояснили в ГФС, комиссионный магазин является налоговым агентом и должен удерживать из выплаченных клиенту средств НДФЛ и военный сбор. Кроме того, он обязан отражать информацию о выплаченных доходах и удержанных сборах в налоговых отчетах.
А что с автомобилями?
А вот б/у автомобилей все вышесказанное не касается.
По словам Андрея Вигиринского, на протяжении отчетного года один автомобиль можно продать без уплаты налогов, а за второй придется заплатить.
В частности, статья 173 Налогового кодекса Украины гласит, что доход налогоплательщика от продажи (обмена) объекта движимого имущества в течение отчетного налогового года облагается налогом. Правда, далее говорится о том, что это касается дохода, полученного плательщиком налога от продажи (обмена) в течение отчетного (налогового) года двух и более объектов движимого имущества в виде легкового автомобиля и/или мотоцикла, и/или мопеда.
А пункт 173.2 гласит: "Как исключение из положений пункта 173.1 этой статьи, доход, полученный плательщиком налога от продажи (обмена) в течение отчетного (налогового) года одного из объектов движимого имущества в виде легкового автомобиля и/или мотоцикла, и/или мопеда, не подлежит налогообложению".
"Рыночные" нюансы
Возникает и еще один вполне резонный вопрос: а как быть с урожаем, полученным с приусадебного участка? Должна ли бабушка, продающая яблоки на рынке, по закону платить налог? Ведь как ни крути, а доход-то она получает!
По словам Андрея Вигиринского, если продукция была выращена на своей земле, выделенной в определенном количестве, при наличии справки, в этом случае продавец налог с дохода физлиц не платит. Если же справки нет, или земли больше, чем числится по документам, то налог уплачивается на общих основаниях.
Юрист напоминает, что все эти момент урегулированы пунктом 165.1.24 Налогового кодекса:
"Не облагаются налогами доходы, полученные от продажи собственной сельскохозяйственной продукции, которая выращена, откормлена, выловлена, собрана, изготовлена, произведена, обработана и/или переработана непосредственно физическим лицом на земельных участках, предоставленных ему в размерах, установленных Земельным кодексом Украины для ведения:
садоводства и/или для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных построек и сооружений (приусадебные участки) и/или для индивидуального дачного строительства. При этом если владелец сельскохозяйственной продукции имеет еще земельные доли (паи), выделенные в натуре (на местности), но не использует их (сдает в аренду или обслуживает), полученные им доходы от продажи сельскохозяйственной продукции не включаются в общий месячный (годовой) налогооблагаемый доход;
личного крестьянского хозяйства и/или земельные доли (паи), выделенные в натуре (на местности), совокупный размер которых не превышает 2 гектара. При этом размер земельных участков, отмеченных в абзаце втором этого подпункта, а также размер выделенных в натуре (на местности) земельных участков (паев), которые не используются (сдаются в аренду, обслуживаются), не учитываются".
Если размер земельных участков превышает 2 гектара, доход от продажи сельскохозяйственной продукции подлежит налогообложению на общих основаниях.
При продаже сельскохозяйственной продукции (кроме продукции животноводства) ее владелец должен подать налоговому агенту копию справки о наличии у него земельных участков. Оригинал справки хранится у владельца сельскохозяйственной продукции в течение срока исковой давности с даты окончания действия такой справки.
Справка выдается сельским, поселковым, городским советом или советом объединенных территориальных общин, созданная согласно закону и перспективному плану формирования территорий общин, по месту налогового адреса (месту жительства) налогоплательщика.
Теги: Украина, Донбасс, комиссионный магазин, налоговый кодекс, ГФС, налоги
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