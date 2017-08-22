Порошенко хочет созвать Совет безопасности ООН, чтобы рассказать миру о происках России на тему "Украина-КНДР"

22.08.2017 19:21

Гарант украинского государства приказал озвучить информацию в СБ ООН о том, что Киев не причастен к ядерным программам официального Пхеньяна, и что это выдумки Кремля. Про это сообщает "Диалог.UA", ссылаясь на интернет-страницу гаранта.

Принимая выводы комиссии, поручаю главе Министерства иностранных дел Украины заняться подготовкой группы экспертов и инициировать рассмотрение данного вопроса на закрытом заседании Совета безопасности Организации Объединенных Наций", - сказано в сообщении.

"Отдельно нужно обнародовать выводы рабочей группы и Межведомственной комиссии, проинформировать наших международных партнеров и инициировать проведение аналогичного расследования соответствующими странами. В первую очередь такую же открытость должна продемонстрировать Российская Федерация", - подчеркнул Порошенко.