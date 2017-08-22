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"Прекращение огня и заморозка конфликта дала бы повод для снятия самых болезненных санкций против РФ. Но хочет ли этого сам Путин и входит ли такой сценарий в его планы", - блогер
Сегодня Грымчак наделал шороху своим заявлением о том, что судьба Донбасса уже решена и Россия уходит из Донбасса. Не знаю, откуда у него такая информация. Не думаю, что он сидел с кружкой под дверьми комнаты переговоров Волкера и Суркова. Сильно сомневаюсь, что на этих переговорах могло быть принято такое решение, об этом сообщает dialog.ua.
Но, конечно, я очень хотел бы, чтобы Грымчак оказался прав. На месте Путина я бы выждал паузу и ближе к выборам предложил бы какой-то план перезагрузки отношений РФ и США. Это смотрелось бы эффектно. Тиллерсон, Меркель и Олланд хлопали бы в ладоши готовности России к мирному урегулированию, а путинское ТВ рассказывало бы электорату, как Путин снова триумфально вернулся в мировую политику.
Далее могла бы последовать заморозка войны на Донбассе, прекращение там огня и начало реального мирного процесса. Налаживание транспортного сообщения, возвращения захваченных украинских предприятий под нашу юрисдикцию, появления офисов украинских банков на оккупированных территориях и отделений Пенсионного фонда.
Это были бы не минские соглашения, но уже само прекращение огня и переход к более-менее спокойному режиму соседства Украины и оккупированных территорий, было бы нам вполне выгодно. Выгодно это могло бы быть и Путину.
Прекращение огня и заморозка конфликта дала бы повод для снятия самых болезненных санкций против РФ. Неясно только, хочет ли этого сам Путин и входит ли такой сценарий в его планы.
Теги: Украина, США, Донбасс, Путин, Российская Федерация, конфликт, сценарий, санкции
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