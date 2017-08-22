Россия обречена из-за Путина: в Украине подробно объяснили причину. ВИДЕО

22.08.2017 11:39

Исполняющая обязанности министра информационной политики Эмине Джапарова считает, что тотальная пропаганда и отсутствие свободы слова обрекли российское общество. Такое мнение она высказала в интервью "Апострофу".

"У меня есть четкое осознание, что такое российская действительность сегодня. Все СМИ там говорят одно и то же, независимо ни от формы собственности, ни от каких-то других критериев. И у нас здесь создается впечатление, что они действительно эффективно работают. Они убедили сегодня всех в том, что Россия – это огромная и сверхмощная страна", - отмечает Джапарова, добавляя, что в соседней стране нет свободы слова и все подчиняется воле российского президента Владимира Путина.

"А это значит, что в долгосрочной перспективе российская нация обречена. У них нет критического мышления, а без него невозможны демократические процессы в стране", - поясняет она, отмечая, что не хотела бы жить в стране с такими устоями и растить в ней детей.