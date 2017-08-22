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Турчинов дал детальный анализ российских учений "Запад-2017"
По его словам, под видом учений не исключается создание ударных группировок войск ВС РФ для вторжения на территорию Украины. У России есть целый ряд скрытых целей, которые она планирует реализовать во время стратегических командно-штабных учений (СКШН) "Запад-2017". Об этом заявил секретарь СНБО Александр Турчинов, передает segodnya.ua с ссылкой на пресс-службу ведомства.
"Формальная тема этих учений: "Применение группировок войск (сил) в интересах обеспечения военной безопасности Союзного государства в период нарастания военной угрозы и отражению агрессии на Западном театре военных действий", – отметил Турчинов.
Во время учений, по его словам, российское высшее военное командование планирует проработать варианты вооруженного противодействия:
коалиционным войскам США/НАТО по блокированию Калининградской области и ее захвату;
возможные попытки изменить политический режим в одном из союзных РФ государств;
попытке деоккупации Крыма и/или ОРДЛО Украиной при поддержке западных союзников.
Также Александр Турчинов отметил, что среди необъявленных целей учений "Запад-2017" можно выделить:
стратегическое сдерживание США в Европе, демонстрация решимости к применению военной силы для отстаивания своих интересов и демонстрация готовности России обеспечить военную безопасность своим союзникам, конечно, при условии их правильного поведения;
практическая проверка и уточнение планов применения вооруженных сил РФ на Западном континентальном театре военных действий;
ограничение доступа группировок войск противника к стратегически важным районам;
противодействие глобальному удару и отражение массированного ракетно-авиационного удара;
поражение критически важных объектов противника высокоточным оружием дальнего действия всех видов базирования с использованием всех возможных источников целеуказания;
апробация и внедрение новых форм применения и способов действия войск, в т.ч. гибридных методов ведения войны;
проверка готовности к переброске ударных подразделений ВС РФ на большие расстояния, в частности с азиатской части территории РФ, то есть Центрального и Восточного военных округов;
оценка состояния мобилизационной готовности РФ.
Таким образом, как отметил секретарь СНБО, российский генеральный штаб планирует осуществить:
фактическую проверку и уточнение планов по применению вооруженных сил РФ на Западном континентальном театре военных действий;
оценку состояния мобилизационной готовности государства и готовности государственной системы управления, транспорта и экономики к функционированию в особый период и в условиях военного времени.
"Согласно официальным заявлениям МО РФ в учениях "Запад-2017" примут участие около 13 тысяч военнослужащих, в т.ч. от ВС РФ около 3 тысяч человек, около 280 единиц вооружения и военной техники, и 25 единиц авиационной техники. В то же время реальная численность участников всех мероприятий в рамках "Запад-2017" оценивается в 230-240 тысяч человек, более 10 тысяч единиц боевой техники, около 100 летательных аппаратов и около 40 кораблей/подводных лодок различного класса", – добавил Турчинов.
Важной составляющей учений, по его словам, станет проработка вопросов применения 1-го и 2-го армейских корпусов 8-й общевойсковой армии Южного военного округа ВС РФ, развернутых на временно оккупированной украинской территории ОРДЛО, на общем оперативно-стратегическом фоне с другими российскими войсками. "Под видом СКНШ не исключается создание ударных группировок войск (сил) ВС РФ для перехода государственной границы и военного вторжения на территорию Украины", – подчеркнул секретарь СНБО.
Он также указал на тот факт, что к учениям широко привлекается ОАО "Российские железные дороги". "Во время СКШН ВС РФ будет происходить передача контроля за железнодорожным движением на направлениях переброски войск управлению военных сообщений департамента транспортного обеспечения МО РФ. При этом военные железнодорожные перевозки имеют приоритетное значение и не учитывают торгово-экономическую деятельность. Общее количество вагонов для переброски техники и личного состава только в интересах МО РФ превысит 7 тысяч единиц. Особенность – использование для военных перевозок только тепловозной тяги (в том числе и на электрифицированных участках железной дороги) в качестве превентивной меры с целью недопущения срыва военных перевозок в случае целенаправленной кибератаки или других несанкционированных воздействий на сети электропитания".
Также, по его словам, нельзя исключать применения наступательного киберпотенциала РФ, в том числе соответствующих подразделений ВС РФ и ФСБ, в том числе и тех, которые маскируются под криминальные группировки, для реализации общего стратегического замысла.
Ранее издание The Economist отмечало, что секретность, которая окутывает российские военные учения, делает их более угрожающими, и грядущие учения "Запад-2017", в которых, по оценкам НАТО, примут участие около 100 тыс. солдат, показывают, что Кремль демонстративно игнорирует правила ОБСЕ и Венский документ, подписантом которого является Россия.
Теги: США, Донбасс, Турчинов, Российская Федерация, НАТО, учения, СНБО
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