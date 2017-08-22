Уходят в сеть: что и где покупают украинцы

22.08.2017 19:47

Украинский шопинг все больше уходит в сеть. По данным портала онлайн-торговли Prom.ua, за первое полугодие 2017 года украинцы потратили на покупки в интернете 6 млрд грн, закупив там на 44% больше товаров, чем в прошлом году, пишет Сегодня.

ТЕНДЕНЦИИ. Самыми активными стали интернет-предприниматели из Харькова — за год они отправили 239 тыс. посылок по всей стране. На втором месте — Киев (238 тыс.), на третьем — Одесса (149 тыс.). Львовяне, несмотря на небольшие объемы онлайн-торговли (всего 37 тыс.), интенсивнее других осваивают рынок: за год предпринимателей там стало на 11% больше (в других городах прирост 7—8%).

Что касается торговых потоков, то больше всего товаров идет из Харькова в Киев (126 тыс. заказов), из Киева в Одессу (83 тыс.) и из Одессы в Киев (80 тыс.). "Ключевые товаропотоки помимо столицы образуются в тех городах, где находятся крупнейшие оптово-розничные рынки — "Барабашово" (Харьков) и "Седьмой километр" (Одесса)", — объяс­няют аналитики.

При этом на рынке онлайн-коммерции в 2017-м отмечают новые тренды товаров. "Одежда, техника и товары для дома были главными двигателями роста онлайн-коммерции в последние несколько лет. Сейчас им на смену приходят новые перспективные направления — торговля продуктами, инструментами, книгами, товарами для хобби, а также красоты и здоровья, — отмечает эксперт Иван Портной. — Продавцам нужно вовремя понять изменения в потребностях покупателей, наладить отношения с поставщиками и оперативно предоставить нужный товар, когда спрос резко возрастет".