В Киеве на День независимости я приму участие в торжественном параде, встречусь с Порошенко и еще раз подчеркну: США намерены помочь Украине вернуть Крым и Донбасс! – Мэттис

22.08.2017 10:42

Глава Пентагона Джеймс Мэттис рассказал о своем визите в Киев 24 августа на День независимости Украины и отметил, что США будут и в дальнейшем развивать стратегическое партнерство с официальным Киевом и намерены продолжать помогать ВСУ. Об этом он рассказал журналистам, передает "Диалог.UA".

Мэттис рассказал, что 24 августа он лично примет участие в праздничном параде в честь Дня независимости Украины в Киеве. Кроме того, он встретится с президентом Петром Порошенко и главой Министерства обороны Степаном Полтораком, в разговоре с которыми выразит четкий месседж Вашингтона: США намерены помочь Украине полностью восстановить территориальную целостность и суверенитет государства.

Также Штаты продолжат помогать армии Украины. Кроме того, "Бешеный пес" подчеркнул, что он целиком и полностью понимает задачи и миссию Украины, ведь демократию создавать очень сложно, учитывая, что Россия нарушила территориальную целостность Украины.