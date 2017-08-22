В Украине грядет концессия морских портов

22.08.2017 14:19

Приватизация не подходит для такого типа государственного имущества, считает Нефедов. Министерство инфраструктуры Украины готовит первые пилотные проекты передачи морских портов в концессию. Об этом заявил замминистра экономразвития Украины Максим Нефедов, сообщает segodnya.ua.

"На сегодняшний день концессия – это план "А" минимум для трех портов", – сообщил Нефедов. По его словам, это касается стивидорной компании "Ольвия", Херсонского торгового порта и морского торгового порта "Черноморск".

По словам чиновника, Минэкономразвития поддерживает проекты по концессии и принимает активное участие в из разработке.

"Подавляющее большинство объектов можно просто приватизировать. Есть определенные объекты, по которым более интересным путем была бы концессия или какие-то другие формы государственно- приватного партнерства" – сказал Нефедов.

Он подчеркнул, что порты – это как раз те объекты, по котором легче было бы сначала оформить концессию. "Потому что, понятно, что сейчас любые инвесторы, которые будут заходить в эти объекты, несут риски, которые, возможно, не всегда можно для себя просчитать и оценить. И, конечно, ему бы легче было работать с государством как с партнером", – сказал чиновник.

Напомним, ранее онд госимущества включил в приватизационный список 13 портов Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской и Донецкой областей. Но из закона "О списке объектов права государственной собственности, которые не подлежат приватизации" морские торговые порты так и не исключили.