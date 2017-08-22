- Каждый пророссийский боевик должен увидеть это и понять, что жить ему осталось недолго21:02
- Из-за России в Мариуполь не зайдет 25% судов20:34
- "Убийца все четко рассчитал" - стали известны подробности зверского преступления в Одесском СИЗО20:11
- Уходят в сеть: что и где покупают украинцы19:47
- Порошенко хочет созвать Совет безопасности ООН, чтобы рассказать миру о происках России на тему "Украина-КНДР"19:21
- Порошенко дал старт вещанию украинских каналов на Донбассе18:54
- Порошенко пытается оправдать экономический кризис в Украине военным конфликтом - политолог18:31
- Скандал вокруг избиений в Одесском СИЗО: появилось жесткое заявление ГПУ18:05
- Надо ли платить налоги, продавая б/у автомобиль или яблоки из своего сада17:39
- "Разъединяют людей окопы, а мосты объединяют", - президент Порошенко и министр Омелян открыли возобновленный мост в Изюме на Харьковщине16:22
В Украине грядет концессия морских портов
Приватизация не подходит для такого типа государственного имущества, считает Нефедов. Министерство инфраструктуры Украины готовит первые пилотные проекты передачи морских портов в концессию. Об этом заявил замминистра экономразвития Украины Максим Нефедов, сообщает segodnya.ua.
"На сегодняшний день концессия – это план "А" минимум для трех портов", – сообщил Нефедов. По его словам, это касается стивидорной компании "Ольвия", Херсонского торгового порта и морского торгового порта "Черноморск".
По словам чиновника, Минэкономразвития поддерживает проекты по концессии и принимает активное участие в из разработке.
"Подавляющее большинство объектов можно просто приватизировать. Есть определенные объекты, по которым более интересным путем была бы концессия или какие-то другие формы государственно- приватного партнерства" – сказал Нефедов.
Он подчеркнул, что порты – это как раз те объекты, по котором легче было бы сначала оформить концессию. "Потому что, понятно, что сейчас любые инвесторы, которые будут заходить в эти объекты, несут риски, которые, возможно, не всегда можно для себя просчитать и оценить. И, конечно, ему бы легче было работать с государством как с партнером", – сказал чиновник.
Напомним, ранее онд госимущества включил в приватизационный список 13 портов Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской и Донецкой областей. Но из закона "О списке объектов права государственной собственности, которые не подлежат приватизации" морские торговые порты так и не исключили.
Теги: Украина, Донбасс, приватизация, порт, имущество, государство
- Виноваты мошенники, нотариусы и украинские законы или Как украинцы могут лишиться прав на недвижимость
- В Украине с сегодняшнего дня разрешена частичная приватизация портов
- Кабмин утвердил приватизацию шахт
- Рынок замер
- Межбанк закрылся сильным ростом доллара
- Европейский союз перечислил Украине первый транш помощи
- В мариупольской горбольнице пациентка пыталась покончить с собой22:37
- "ДНР" объявила торговую блокаду России: в "республику" запретили ввоз российских свиней21:49
- Военные показали разрушенные боевиками дома в Зайцево21:26
- Порошенко дал старт вещанию украинских каналов на Донбассе18:54
- Пророссийские боевики беспредельничают в Донецке17:21
- За продажу старых вещей мариупольцы должны платить налоги16:40
- В День независимости "котики" прикроют Мариуполь с моря16:02
- На Донбассе на мине подорвались два мирных жителя15:19
- К чему приведет борьба за контроль над шахтами Донбасса15:02
- День шахтера в Донецке: выставка катков и поющие россияне13:02
- В мариупольской горбольнице пациентка пыталась покончить с собой22:37
- Родилась в рубашке: в Москве пьяная школьница выпала с 9-го этажа и не только выжила, но даже избежала существенных травм22:16
- "ДНР" объявила торговую блокаду России: в "республику" запретили ввоз российских свиней21:49
- Военные показали разрушенные боевиками дома в Зайцево21:26
- Каждый пророссийский боевик должен увидеть это и понять, что жить ему осталось недолго21:02
- Из-за России в Мариуполь не зайдет 25% судов20:34
- "Убийца все четко рассчитал" - стали известны подробности зверского преступления в Одесском СИЗО20:11
- Уходят в сеть: что и где покупают украинцы19:47
- Порошенко хочет созвать Совет безопасности ООН, чтобы рассказать миру о происках России на тему "Украина-КНДР"19:21
- Порошенко дал старт вещанию украинских каналов на Донбассе18:54
- Эти средства моментально уберут мешки под глазами21:15
- Четыре знака Зодиака, которые не способны на измену19:20
- ТОП 3 продукти, що викликають алергію19:05
- Що допомагає покращити пам'ять?14:58
- Чи варто дитині їсти кавун?14:00
- Гороскоп на 21-27 августа: кого ждет ужасная неделя11:00
- Сода — средство №1 для здоровья ногтей10:28
- Названа новая дата конца света10:16
- Как бросить курить? Простые и действенные решения09:40
- Яка користь персиків?08:35
- Ученые сделали неожиданное заявление о Библии
- "Укрзалізниця" вообще обалдела: расценка на "услугу" в вагоне возмутила пассажиров
- Здесь психиатр уже не поможет: Наталья «Няш-мяш» Поклонская в очередной раз стала объектом для насмешек в сети
- "Тюремная система развалена. Убить могут в любой момент". Кто ответит за зверское преступление в Одесском СИЗО
- Снайпер с позывным «Белка»: «Страшно ли убивать? Страшно хоронить…»
- Сенсационное заявление Гонгадзе: Украина ко Дню независимости получит летальное оружие от США!
- "Нам бы хватило сил": военный расскрыл подноготную трагедии в Иловайске
- Киевлянам грозит смертельная болезнь: что нужно знать
- Горловчане проломили голову "освободителю" из России
- «Таможня» работает:в Л/ДНР вводят абсурдные поборы