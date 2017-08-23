Обновленные танки Оплот отправятся в зону АТО

23.08.2017 19:56

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что уже в этом году в зону проведения АТО будут отправлены обновленные танки Оплот. Кроме того, по его словам, финансирование военного вооружения за три года увеличилось в 10 раз, сообщает УП.

"Первые танки Оплот производства Харьковского завода поступят в ВСУ этого года. Это наш ответ на пожелания украинских танкистов", - отметил Порошенко.

Он также добавил, что в 2017 году на финансирование армии из государственного бюджета было выделено 64 миллиарда гривен.

"Более того, в июле, за счет возвращенных средств, которые украла власть Януковича, мы добавили 1 миллиард 600 миллионов гривен, которые пойдут на закупку и модернизацию новейших образцов вооружения и военной техники. Еще миллиард 400 миллионов гривен направят на строительство завода по производству боеприпасов на основе новейших технологий", - сказал президент.

Он также рассказал, что за три года государственный концерн Укроборонпром, передал на вооружение украинской армии 16 тысяч единиц военной техники.