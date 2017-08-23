Президент Порошенко нашел способ, как заставить Путина вывести свои войска из Украины и установить мир на Донбассе: появились первые подробности "осенней спецоперации" по устранению кремлевской "нечисти"

23.08.2017 07:29

В сентябре текущего года президент Украины Петр Порошенко презентует идею введения миротворцев на Донбасс на Генассамблее ООН. Об этом он заявил в ходе визита в Луганскую область, передает "Диалог.UA".

По его словам, вопрос о введении миротворческой миссии ООН и вооруженной миссии ОБСЕ продвигается очень тяжело из-за нежелания России установить мир на Донбассе и, наконец-то, покинуть оккупированные территории. "Вопрос миротворческой миссии ООН и вооруженной миссии ОБСЕ, я буду с вами откровенен, продвигается очень тяжело. Все упирается в категорическое нежелание РФ установить мир на Донбассе.

Или больше - категорическое нежелание оставить Украину в покое. Но, я уверен, вода камень точит, поэтому идею о миротворцах я собираюсь в следующем месяце презентовать в Нью-Йорке на сессии Генассамблеи ООН", - отметил глава украинского государства.

Однако он добавил, если представители РФ в ООН попытаются наложить вето на данное решение, это в очередной раз продемонстрирует всему миру, "кто есть кто", а также обличит истинные намерения Москвы.