В зоне АТО произошел переломный момент для Украины, начнется финальное освобождение Донбасса

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Проросійські терористи продовжують використовувати на Донбасі заборонені Мінськими угодами зразки зброї.
Про це у Фейсбуці повідомляє прес-служба Головного управління розвідки Міністерства оборони України.
"В районі населеного пункту Луганське бойовиками 7-ї окремої мотострілецької бригади було встановлено протипіхотне загородження з використанням заборонених міжнародним правом мін ПМН-2», – йдеться у інформаційному листі.
В той самий час у повідомленні наголошується, що проросійські бойовики продовжують укріплювати свої позиції шляхом збільшення кількості пунктів спостереження у так званій «сірій зоні».
Такими вчинками російсько-сепаратистські війська провокують бойові сутички з військовослужбовцями Збройних сил України, і при цьому окупанти несуть значні втрати.
«Зокрема, у 9-му окремому мотострілецькому полку було знищено 5 військових. Ще тринадцятеро отримали поранення під час проби встановити пункту спостереження», – відзначається у повідомленні розвідки.
Источник ironargument.blogspot.com
Теги: Донбасс, перелом, освобождение, АТО
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