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Военный парад в Киеве лично будет смотреть министр обороны США
В День независимости Украины, 24 августа, в столице пройдет масштабный военный парад. Среди высокопоставленных чиновников, которые будут на нем присутствовать, также будет министр обороны США Джеймс Мэттис, сообщает kp.ua/politics.
24 августа в Киеве гостем парада по случаю Дня независимости станет министр обороны США Джеймс Мэттис. Также это первый за 10 лет визит главы американского военного ведомства в Украину.
- Первый за последние десять лет визит в Украину министра обороны США состоится согласно предварительным договоренностям с американской стороной, достигнутым во время визита главы государства в США в июне этого года, - сообщили в пресс-службе главы государства.
Затем с Мэттисом проведет переговоры президент Украины Петр Порошенко. А в 12:50 они сделают совместное заявление для СМИ.
По словам главы Министерства обороны Украины Степана Полторака, участие в торжествах министра обороны США – "чрезвычайно мощный сигнал со стороны США о продолжении последовательной поддержки Украины".
В целом же в военном параде по случаю 26-й годовщины независимости Украины примет участие 231 военнослужащий из семи стран. А гостями праздничного парада станут министры обороны из восьми стран мира.
Теги: Украина, США, Донбасс, Киев, День Независимости, Минобороны, военный парад
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