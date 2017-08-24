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День Независимости Украины: появилось полное ВИДЕО военного парада на Крещатике
В сети опубликовали полную видеозапись парада в честь 26-й годовщины независимости Украины, который прошел в Киеве на Крещатике.
Видео размещено на YouTube 112 канала.
В параде приняли участие 4500 военных: представители ВСУ, Погранслужбы, Нацгвардии и Национальной полиции, а также ветераны АТО. Кроме этого, по Крещатику прошли военнослужащие государств-партнеров Украины: Великобритании, США, Канады, Грузии, Румынии, Молдовы, Польши, Эстонии, Литвы и Латвии (всего – 231 солдат).
Также на парад приехали министры обороны девяти стран мира и один заместитель министра обороны. В частности, присутствовал глава Пентагона Джеймс Мэттис.
Отметим, что сегодня в центре Киева можно посетить выставку современной военной техники.
Источник: http://from-ua.com
Теги: Украина, Донбасс, праздник, парад, День Независимости
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