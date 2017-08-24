Озвучена сумма помощи Украине за последние годы от США

24.08.2017 19:40

Озвучена общая сумма помощи США Украине за последние годы

Цифру в ходе совместного брифинга с президентом Петром Порошенко назвал министр обороны США Джеймс Мэттис.

По его словам, Украине предоставили помощь на сумму около 750 млн долларов.

«Находясь здесь, я делаю заявление, что мы намерены укрепить отношения между нашими странами. Я должен был приехать сюда, чтобы лучше понять ситуацию, при которой ваши солдаты остаются на линии фронта. Это позволяет мне лучше проинформировать (Дональда Трампа, — прим.ред.) после возвращения и отстаивать то, что, по моему мнению, вам нужно», — заявил Маттис.

Напомним, ранее Мэттис сообщил, что США поставят Украине специальное оборудование для укрепления обороноспособности на сумму в 175 млн долл.

Министр обороны США Маттис также заявлял, что будет помнить этот день долго: «Празднование Дня Независимости напоминание нам, в Америке, что свобода, это большая ценность, которую никогда нельзя воспринимать как должное».

Источник: УНИАН