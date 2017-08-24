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Помогут ли США Украине: итоги переговоров Порошенко и Мэттиса
Главный вопрос, получит ли Киев летальное оружие, пока завис в неопределенности
Сегодня впервые за десять лет в Украину приехал министр обороны США Джеймс Мэттис на переговоры с президентом Петром Порошенко.
После посещения военного парада на Крещатике, сначала Порошенко, а потом и Мэттис, отправились в Администрацию президента на переговоры, от которых в последнее время было много ожиданий. В первую очередь, многих в Украине интересовал вопрос предоставления американцами Киеву летального оружия.
Президент поблагодарил Мэттиса за своевременный визит и решительную настроенность и в дальнейшем развивать сотрудничество Украины и США.
Он рассказал, что с главой Пентагона рассмотрели вопрос противодействия агрессии России против Украины. Также они скоординировали общие подходы к тому, как действовать дальше с целью восстановления территориальной целостности и суверенитета Украины.
"Какие конкретные шаги мы ожидаем от России, – это вывести российские войска. Наша разведка подтверждает минимальный уровень регулярных войск РФ на оккупированной территории – примерно 3 тысячи. Это опасно. С другой стороны, мы видим в этом положительные моменты – в этом повышается ответственность РФ и возможность прекращения огня", – сказал украинский лидер.
Также глава государства затронул одну из главных тем переговоров – военную помощь США, в частности летальное оружие. Так, Порошенко отметил, что остался доволен обсуждением данного вопроса, хоть Пентагон еще и не принял решения по поставкам данного вида оружия.
"Мы обсуждали все стороны нашего сотрудничества с США, включая и предоставление Украине расширения наших оборонительных возможностей, сотрудничества, в том числе, и в военно-технической сфере. Мы действительно еще во время моего визита договорились о том, что у нас будет активный диалог по обеспечению оборонительных возможностей Украины. Это касается не столько и не только поставок летального вооружения, а и обеспечения и увеличения оборонительных возможностей, включая и средства электронной борьбы, средства, которые увеличивают эффективность действий наших ВСУ. Я сегодня не хотел бы комментировать эти вопросы, но могу сказать, что обсуждением я как президент Украины доволен", – подчеркнул президент Украины.
Глава Пентагона сразу дал понять, что прибыл в Украину для того, чтоб ознакомиться с ситуацией на Донбассе, о которой ранее ему рассказывали и президент Украины, и украинский министр обороны, а также, чтоб укрепить сотрудничество между странами.
"Думаю, что никакие отношения не остаются прежними, – они укрепляются или ослабляются. Я хочу заверить, что мы намерены укреплять отношения между нашими странами. Я прибыл сюда для того, чтобы лучше понять ситуацию, которой подвергаются ваши бойцы на передовой. Это дает мне возможность активнее выступать в поддержку того, что доложил ваш президент и министр обороны", – сказал американский министр.
Также Мэттис заверил Порошенко, что США никогда не признают аннексию Россией Крыма и вторжение на Донбасс, и более того, – американцы вместе с союзниками будут продолжать давить на Москву.
"Мы не принимаем и никогда не примем аннексию Крыма Российской Федерацией и также подрывание со стороны России международных установленных границ. Собственно Россия согласилась с соглашением о прекращении огня Минскими соглашениями и согласилась вывести все свои войска, обеспечивать далее кооперации по безопасности Европы в рамках Минских соглашений. Союзники из США будут и дальше оказывать давление на Россию, чтобы заставить ее к уважению Минских соглашений до тех пор, пока Россия не пойдет должным путем", – подчеркнул он.
Глава Пентагона кроме того прояснил ситуацию с летальным оружием для Украины, заверив, что этот вопрос рассматривается и будет поднят перед президентом США Дональдом Трампом.
"Если говорить об оборонно-летальном вооружении, – мы рассматриваем этот вопрос. Я сейчас вернусь к себе и, учитывая то, что я увидел и о чем узнал, я буду информировать руководство страны об очень конкретных вещах, которые я буду рекомендовать для осуществления", – сказал министр обороны США.
Приятный бонус на 175 миллионов долларов
По итогам переговоров Мэттис заявил, что США утвердили поставки военной техники Украине на крупную сумму.
"Буквально недавно мы утвердили поставку техники на 175 млн долларов, включая специальное оборудование, которое будет предоставлять еще большую обороноспособность Украины", – сказал Мэттис.
Источник: http://www.segodnya.ua
Теги: США, Донбасс, помощь, переговоры, Порошенко
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