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Порошенко: эта годовщина независимости стала особенной для украинцев

24.08.2017 13:40
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Порошенко: эта годовщина независимости стала особенной для украинцев

Петр Порошенко, украинский глава, заявил о том, что 26-ая годовщина независимости Украины стала особенной для всех граждан. Как информирует replyua.net со ссылкой на Обозреватель, такое заявление прозвучало от украинского президента во время его выступления в Киеве на мероприятиях, посвященных Дню независимости. 

Президент подчеркнул, что прошедший год для Украины стал очень щедрым на позитивные перемены, и они непременно должны оставить свой след в истории и повлиять на будущее всего государства. «Мы успешно завершили ратификацию соглашения об Ассоциации с Европейским Союзом, и, чтобы заблокировать этот процесс, Москва приложила больше усилий, чем в свое время к срыву подписания самого договора», - заявил президент. 

По его словам, уже через неделю это соглашение вступает в силу, и у Украины теперь лишь одна дорога – расширенный евроатлантический автобан, который в итоге приведет Украину в Евросоюз и Североатлантический альянс. Напомним, что сегодня в большинстве украинских городов пройдут торжества п случаю Дня независимости. 



Теги: Донбасс, праздник, поздравление, День Независимости, Порошенко
 
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