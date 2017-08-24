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Путин провел закрытую встречу с Медведчуком в оккупированном Крыму - СМИ
На встрече речь шла об украинской политике, минских соглашениях и обмене пленными.
Президент Российской Федерации Владимир Путин во время визита в оккупированный Крым на прошлой неделе провел закрытые переговоры с лидером партии "Украинский выбор" Виктором Медведчуком. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на собственные источники. "Во время турне по Крыму российский лидер провел закрытые переговоры с Виктором Медведчуком", - говорится в сообщении источников, близких к Медведчуку. Согласно информации издания, еще два источника, близкие к Кремлю, подтвердили, что лидер "Украинского выбора" во время поездки главы РФ "точно был в Крыму" и что последние 2 года Путин регулярно встречается с ним во время поездок на оккупированный полуостров.
Отмечается, что на встрече речь шла об украинской политике, выполнении минских соглашений и обмене пленными. По словам одного из источников, беседа состоялась поздно вечером в пятницу, 18 августа 2017 года. Так, в пресс-службе Кремля не прокомментировали встречу. Помощник Медведчука Олег Бабанин также не подтвердил и не опроверг информацию о встрече. Ранее Путин рассказал о дружбе со своим кумом, "украинским националистом" Виктором Медведчуком, выступающим за "федеративное государство" Украина без Крыма и хорошие отношения с Россией.
Источник: УНИАН
Теги: Донбасс, Путин, Крым, встреча, Медведчук
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