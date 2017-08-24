Работает на Россию: Пашинский сделал скандальное заявление об украинском министре. ВИДЕО

24.08.2017 13:20

Глава комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны Сергей Пашинский заявил, что министр финансов Александр Данилюк работает на Россию.

Об этом он сказал в эфире "5 канала".

"У меня есть глубокое убеждение, и я об этом имел разговор с главой СБУ и генеральным прокурором, что, к сожалению, многие чиновники, которые сейчас отвечают, в том числе и за финансирование армии, они используют такие бюрократичные препоны, чтобы заблокировать финансирование тех или иных программ, которые Россия считает перспективными", - сказал Пашинский.

По его мнению, к таким чиновникам можно отнести Данилюка, который якобы работает на Россию.

"Считаю, что министр финансов Данилюк работает на Российскую Федерацию. Все возможное, что может заблокировать финансирование Вооруженных сил, он это делает", - считает Пашинский.

Нардеп также добавил, что будет "добиваться привлечения этого лица к уголовной ответственности".

Источник: http://from-ua.com