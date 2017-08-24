Россиянам подготовили драконовские правила въезду в Украину: подробности

24.08.2017 17:08

Россияне смогут посещать Украину только по биометрическому паспорту и после предварительного заполнения анкеты на сайте МИД

Украина в ближайшее время примет решение об ужесточении правил въезда россиян. По информации источников «Коммерсантъ» в МИД Украины, россияне смогут попасть в Украину только по биометрическому паспорту и предварительно заполнив анкету на сайте МИД.

Собеседник издания рассказал, что россияне в анкете должны будут указать данные о себе, в том числе профессию и место работы, а также точную цель поездки и населенные пункты, которые они планируют посетить. Также стало известно, что о своем приезде нужно будет уведомить за месяц, за исключением экстренных случаев, таких как болезнь или смерть родственника. По словам источника издания, анкета должна быть заполнена на украинском либо на английском языке.

«Главная причина, почему Киев не стал вводить визовый режим, — опасения за украинских граждан, оставшихся в Крыму», — объяснил газете заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрий Грымчак.

Именно этот довод заставил смягчить позицию сторонников Александра Турчинова, который выступал за визовый режим с Россией. Источники издания пояснили, что решение об изменении режима въезда может быть принято правительством еще до 1 сентября.

Напомним, в Украине решили повременить с идеей визового режима с РФ и решили по-другому контролировать въезд россиян на территорию государства.

Источник: http://from-ua.com