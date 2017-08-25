- Онук Ади Роговцевої став героєм святкового параду на Хрещатику21:47
- Схемы против Независимости: 26 примеров системной коррупции в Украине21:30
- Некуда двигаться: даже танки в Одессе не помогут Путину21:11
- ВООРУЖЕНИЕ УКРАИНЫ СТАНЕТ СМЕРТЕЛЬНОЙ ОШИБКОЙ ДЛЯ США, - NYT20:49
- Зубко: у нынешнего правительства есть основания работать до 2019 года20:12
- Продукты на развес: выгодно ли их покупать и есть ли подвох19:55
- В Одеській області побили головного редактора місцевої газети19:27
- "Я ОСТАЛСЯ ГДЕ-ТО В ИЛОВАЙСКЕ. МОЯ ЖЕНА ТАК И ГОВОРИТ: "МОЙ МУЖ НЕ ВЕРНУЛСЯ ОТТУДА", - ИНТЕРВЬЮ С АВТОРОМ КНИГИ "ИЛОВАЙСКИЙ ДНЕВНИК" РОМАНОМ ЗИНЕНКО18:52
- Россия беснуется, Украина гордится: что показал военный парад-201717:55
- 7 вещей в доме, которые вы моете неправильно17:30
Голова Пентагону назвав найефективнішою реформу війська України в час бойових дій
Міністр оборони США Джеймз Маттіс заявив, що під час ведення бойових дій надзвичайно важко проводити реформи, але, додав він, саме ця реформа в Україні може бути найефективнішою.
Як сказав він під час зустрічі в Києві з міністром оборони України Степаном Полтораком, причина в тому, що всі рішення перевіряються з урахуванням бойових дій, у яких беруть участь військові.
«Розбудова сильної України – шляхетна справа, і на цьому шляху ми будемо вас підтримувати», – наголосив голова оборонного відомства США.
Український міністр, зі свого боку, висловив задоволення ефективністю навчань, які проводять американські військові в Україні, повідомила прес-служба Міноборони України.
Після зустрічі Полторак також написав у фейсбуці: «Ми задоволені рівнем нашої співпраці зі США. У нас спільне бажання досягати подальших успіхів у двосторонніх відносинах».
Раніше в четвер Джеймза Маттіса, який перебуває в Києві і вранці взяв участь в урочистостях із нагоди Дня Незалежності, також прийняв президент України Петро Порошенко. На цій зустрічі голова держави заявив про плани на розширення оборонних спроможностей України та співпраці зі Сполученими Штатами Америки.
Що ж до намірів надання Сполученими Штатами Україні летальної зброї, Порошенко зазначив, що це – одне із обговорених питань співпраці для розширення обороноздатності України, але до ухвалення рішення воно потребує «тиші». «Я б не хотів зараз коментувати ці питання, але можу сказати, що обговоренням і нашою дискусією я як президент України задоволений. Ми бачимо абсолютно чітку позицію нашого стратегічного партнера – Сполучених Штатів Америки, і прогрес на цьому напрямку мене як президента задовольняє», – сказав він.
Маттіс, у свою чергу, заявив, що активно вивчає можливість перегляду питання про надання США летального озброєння Україні. За його словами, після повернення до США він повідомить свою позицію з цього питання президентові Дональду Трампу і державному секретареві Рексові Тіллерсону.
Також він додав: «Оборонне озброєння не є провокативним засобом, якщо ви не агресор». «І зрозуміло, що Україна не є агресором. Вона захищає власну територію», – наголосив голова Пентагону.
Водночас він висловився за збереження конфіденційності щодо переговорів із президентом Порошенком у цьому питанні.
Маттіс наголосив, що США віддані процесові розбудови українських Збройних сил і дипломатичним зусиллям для вирішення конфлікту на сході України.
«Не сумнівайтеся, США підтримують Україну», – сказав міністр оборони США.
Источник: radiosvoboda.org
Теги: США, Донбасс, реформа, Пентагон
- США заинтересованы во вступлении Украины в НАТО – Парубий
- Эксперт рассказал, чем грозит реформа ВСУ
- США согласились предоставить Украине летальное оружие
- В Киеве на День независимости я приму участие в торжественном параде, встречусь с Порошенко и еще раз подчеркну: США намерены помочь Украине вернуть Крым и Донбасс! – Мэттис
- Трамп сдаст Путину Донбасс?
- Газовая игра: взгляд из-за бугра
- Тисячі людей з українською символікою на Донбасі. Що з ним робитимуть бойовики?22:34
- В ЛИМАНСКОМ РАЙОНЕ НЕИЗВЕСТНЫЕ ПОВРЕДИЛИ ПАМЯТНИК БОЙЦАМ АТО22:10
- Любовь прошла: почему жители Донбасса бьют и калечат боевиков ДНР-ЛНР20:31
- Будни "ЛНР": на тяжелую работу тут скорее пойдет старик, а молодежь будет стрелять деньги у мамы15:52
- В МАРИУПОЛЕ 32-ЛЕТНЯЯ МАТЬ РАЗГОВАРИВАЛА С ДЕТЬМИ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО МАТОМ20:11
- В Мариуполе открылась фотовыставка «Несокрушимые» 19:32
- «Маріуполь» – «Динамо»: подвійна поразка Києва18:09
- В ДОНЕЦКЕ ПРЕДЛАГАЮТ ОФОРМИТЬ УКРАИНСКУЮ ПЕНСИЮ В ДОЛГ16:10
- Изменены правила пересечения линии разграничения15:53
- Всплыли миллионы на счетах у Захарченко13:37
- Тисячі людей з українською символікою на Донбасі. Що з ним робитимуть бойовики?22:34
- В ЛИМАНСКОМ РАЙОНЕ НЕИЗВЕСТНЫЕ ПОВРЕДИЛИ ПАМЯТНИК БОЙЦАМ АТО22:10
- Онук Ади Роговцевої став героєм святкового параду на Хрещатику21:47
- Схемы против Независимости: 26 примеров системной коррупции в Украине21:30
- Некуда двигаться: даже танки в Одессе не помогут Путину21:11
- ВООРУЖЕНИЕ УКРАИНЫ СТАНЕТ СМЕРТЕЛЬНОЙ ОШИБКОЙ ДЛЯ США, - NYT20:49
- Любовь прошла: почему жители Донбасса бьют и калечат боевиков ДНР-ЛНР20:31
- Зубко: у нынешнего правительства есть основания работать до 2019 года20:12
- Продукты на развес: выгодно ли их покупать и есть ли подвох19:55
- В Одеській області побили головного редактора місцевої газети19:27
- "Я ОСТАЛСЯ ГДЕ-ТО В ИЛОВАЙСКЕ. МОЯ ЖЕНА ТАК И ГОВОРИТ: "МОЙ МУЖ НЕ ВЕРНУЛСЯ ОТТУДА", - ИНТЕРВЬЮ С АВТОРОМ КНИГИ "ИЛОВАЙСКИЙ ДНЕВНИК" РОМАНОМ ЗИНЕНКО18:52
- За 26 лет система власти в Украине сохранила все свои недостатки18:23
- Молоду українку жорстоко побили в Польщі за її національність15:37
- Рецепт дня: вкусные панкейки с корицей14:10
- 4 речі, які не можна робити на голодний шлунок12:50
- Сколько украинцам придется копить на квартиру в крупных городах12:31
- Исповедь эмигрантки: как украинка разочаровалась в Египте12:07
- Какое время является лучшим для дневного сна11:12
- Мы взрастили монстров, а они превратили нас в рабов09:26
- Де в Україні найдешевше коштує зібрати "шкільний рюкзак" 08:54
- Изменены правила пересечения линии разграничения
- Сегодня начался самый трагический бой в новейшей истории Украины
- Войска Путина возле границ Украины: частная разведка США дала прогноз насчет вторжения
- Порошенко демонстративно не пожал руку командующему Нацгвардией на параде
- Всплыли миллионы на счетах у Захарченко
- Как Россия пытается дискредитировать Украину пассажирскими самолетами для КНДР
- У АТОшников заметили суперсовременное оружие
- Российские певицы собрались порадовать боевиков «ЛДНР»
- Углепром: Шахты Донбасса погибают, но не сдаются
- «Маріуполь» – «Динамо»: подвійна поразка Києва