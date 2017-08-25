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Кабмин снова сократил нормативы на коммуналку: кому придется платить больше
В мае Кабинет министров сократил нормативы на отопление, а в конце прошлой недели – и на газ. Нововведения вступят в силу только с началом отопительного сезона – в октябре этого года. К слову, украинские власти в меморандуме с МВФ взяли на себя обязательство пересматривать нормативы потребления коммунальных услуг. Субсидия покрывает коммуналку только в пределах этих норм, за все "лишнее" нужно платить самостоятельно. Как неоднократно заявляли украинские чиновники: действующие в Украине нормативы слишком завышены. Чем ниже нормативы, тем меньше государство тратит на субсидии и тем экономнее должны потреблять украинцы.
КАК СОКРАТИЛИ НОРМАТИВЫ
НА ОТОПЛЕНИЕ:С 5.5 до 5 кубов газа на квадратный метрС 65 до 51 кВт*час электроэнергии (если электрическое отопление)С 0,0548 до 0,0431 Гкал тепла (если центральное отопление)
НА ГАЗ:Если есть только газовая плита:С 4,4 до 3,3 кубометра газа на человекаЕсли есть газовая плита и нет горячей воды:С 7,1 до 5,4 кубометра на человекаЕсли есть и газовая плита, и газовый водонагреватель:С 14 до 10,5 кубометра на человека
К примеру, в прошлом отопительном сезоне семья из четырех человек в доме 60 квадратных метров, которая использует газ и для отопления, и для подогрева воды, и для приготовления пищи с субсидией могла сжигать 386 кубометров. Именно такой объем покрывала субсидия. В этом отопительном сезоне для этой же семьи норматив по газу сократят до 342 кубометров. Если продолжить тратить по старому нормативу, без субсидии придется заплатить за 44 куба газа. По действующему тарифу это 305,8 грн (с апреля этого года куб газа стоит 6,95 грн).
В то же время семья из четырех человек в квартире площадью 60 квадратов, с центральным отоплением и газовой плитой, в прошлом отопительном сезоне могла сжигать со скидкой 3,28 Гкал тепла и 56 кубов газа. В этом отопительном сезоне субсидия компенсирует всего 2,58 Гкал и 42 кубометра газа. Тарифы на отопление во всех городах разные. Если, к примеру, в Ровно такая семья продолжит использовать тепло по старому нормативу, самостоятельно придется заплатить за 0,7 Гкал (1011 грн). В то же время за "лишний газ" придется отдать 97 грн.
Координатор жилищных программ гражданской сети "Опора" Татьяна Бойко также уверена: социальные нормативы слишком высокие и их необходимо снижать. Так, украинцы без субсидии в прошлом отопительном сезоне использовали в два раза меньше газа для обогрева жилья, отмечает эксперт. Такая ситуация поясняется тем, что многие субсидианты тратили ровно столько газа, сколько покрывала субсидия, и не задумывались об экономии.
Источник: facenews.ua
Теги: экономика, Донбасс, коммунальные услуги, Кабмин
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