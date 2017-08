Как Россия пытается дискредитировать Украину пассажирскими самолетами для КНДР

Любят в России «наступать на грабли» — это, наверное, такая национальная забава, которую на вооружение себе еще взяли и российские пропагандисты, и спецслужбы. В Москве все никак не могут успокоиться после неудачной «многоходовочки» с «украинскими ракетами для КНДР», в результате чего россияне классически вышли сами на себя.

Как отмечалось в предыдущем материале «Игры Кремля с высокими ставками: двигатели для КНДР и не только», «теперь Кремлю, дабы избежать «момента истины», необходимо доказывать свою непричастность к этим поставкам, что будет толкать Москву на проведение новых комбинаций, чтобы потянуть время и увести от российского следа, а также отвлекающих маневров на других направлениях с целью уже изменения международной информационной повестки».

И следующий ход российской стороны, хотя и банальный, не заставил себя долго ждать, о чем мы поговорим ниже.

Получилось наоборот

В то же время Украина показала своим партнерам, в том числе США, что готова к открытому и честному диалогу и расследованию по этому вопросу. Как сообщалось, президент Петр Порошенко поручил Министерству иностранных дел инициировать рассмотрение непричастности Украины к ракетной программе в Северной Корее на Совете безопасности ООН.

Так что, подорвать доверие к Украине со стороны западных партнёров и, в первую очередь, посеять сомнения относительно Украины в США, не получилось, что подтвердили дальнейшие заявления американских должностных лиц, а также визит министра обороны США Джеймса Мэттиса в Киев, где он намерен подтвердить стратегическое партнерство Вашингтона и Киева, о чем говорится на сайте Пентагона, а также его сегодняшнее присутствие на военном параде по случаю Дня Независимости Украины.

Что касается публикации «North Korea’s Missile Success Is Linked to Ukrainian Plant, Investigators Say» в издании «The New York Times», то данная статья о возможной причастности Украины к поставкам ракетных двигателей в КНДР является отвлечением внимания всего мирового сообщества от предполагаемого участия РФ в реализации ракетных программ Северной Кореи, — об этом говорится в докладе секретаря СНБО Александра Турчинова президенту Петру Порошенко.

Согласно докладу Турчинова, текст которого распространила во вторник пресс-служба СНБО Украины, на протяжении длительного времени РФ реализует против Украины враждебную политику, последствиями которой является аннексия Крыма, а также оккупация части восточных регионов страны. Россия помимо ведения боевых действий применяет «тщательно спланированные информационные провокации для системной дискредитации нашей страны как надежного и прогнозируемого партнера» в том числе «в чувствительных для международного сообщества сферах, как военно-техническое сотрудничество».

Также, по словам Турчинова, поскольку у российских спецслужб есть связи с экспертами и журналистами разных стран, в данном случае они использовали для дискредитации Украины американского эксперта Майкла Еллемана, семья которого имеет очень тесные отношения с ключевыми должностными лицами российских спецслужб.

«Еллеман был цинично использован российскими спецслужбами как одно из многих звеньев предварительно настроенной РФ системы распространения провокационной информации», — говорится в заявлении.

По старым лекалам

Фактически сразу же, а именно на следующий день после доклада Александра Турчинова о российской комбинации «по информации американских СМИ», россияне решили провернуть уже следующую «по информации украинских СМИ», и хоть чем-то попытаться «подтвердить» сотрудничество Украины и КНДР, чтобы на него потом опять «наложить» ракетную тему.

И так, 23 августа на сайте издания «Страна» появилась статья под названием «Самолет для вождя. Чем Украина торговала с Северной Кореей до ракетного скандала».

В статье автор пытается «троллить» вышеуказанный доклад Секретаря СНБО Украины: «Результат не обманул ожидания: передачи товаров не было, «New York Times» потакает русской пропаганде, а цитируемый изданием эксперт – чуть ли не служит в ФСБ…Таким образом, в СНБО утверждают, что за годы независимости Украина не продавала Северной Корее ни военной техники, ни товаров двойного назначения (которые могут быть использованы для нужд войны)», и указывает: «…что в последние годы опальный Пхеньян стал ключевым покупателем продукции для целых отраслей украинской промышленности, а северокорейский вождь Ким Чен Ын летает на недавно приобретенном украинском самолете».

Но главный акцент статьи делается на том, что в 2012 году украинское госпредприятие «Антонов» заключило контракт с северокорейской авиакомпанией Air Koryo на поставку двух пассажирских самолетов: АН-148 и АН-158, которыебыли поставлены в 2013 году, второй – в 2015-м. Также, автор «смакует», что после поставки самолет, произведенный в Украине, стал бортом №1 в Северной Корее, а в августе 2014-го корейское центральное телевидение показало сюжет, в котором глава КНДР Ким Чен Ын выходит из только что приземлившегося самолета АН-148, чтобы лично руководить военными учениями. То есть пытается подвести к заключению, что самолет используется в том числе в военных целях.

Также, автор не забыл сманипулировать с уточнением Эллмана: «Потом американский эксперт Эллеман, на выводах которого базировалось расследование газеты, сделал еще более однозначное заявление: ракеты скорее из Украины, чем из России».

При этом, следует учесть, что Майкл Эллман в своем Twitter написал: «Я не верю, что украинские власти знали или способствовали, если двигатели происходят из Украины. Наоборот – Украина арестовывала северокорейцев в 2012 году… Позвольте мне уточнить относительно источника поступления двигателей для межконтинентальных баллистических ракет в КНДР: «Южное» – один из нескольких возможных источников. У России есть и другие потенциалы».

Данную статью перепечатали даже некоторые СМИ в Украине, наверное, для очередной «Зрады». Но основными ее потребителями, как видно на данный момент, скорее всего, будут именно российские ресурсы, которые уже начали перепечатывать со ссылкой на «Страна.ua» и «погонят» ее тезы дальше в том числе и в международный формат. При этом, российские издания в своих перепечатках освещают только информацию о борте №1 главы КНДР и военных учениях, на которые Ким Чен Ын прилетел на этом самолете, а также в конце материалов шаблонно добавляют следующее: «Напомним, ранее Госдеп «серьезно» воспринял сообщение о ракетных поставках с Украины в КНДР».

Новое – это хорошо забытое старое

Но ничего нового, в этой «сенсации» от «Страна.ua», которую уже бросили на «вентилятор российской пропаганды», нет. «Страна.ua» просто взяла старый «вброс» россиян или его тезисы специально прислали из-за «поребрика» и сверху немного «присыпала» какими-то цифрами об экспорте муки в КНДР.

Поэтому, стоит напомнить, что 14 июня 2015 года российские государственные СМИ сообщили, ссылаясь на южнокорейское агентство Рёнхап, очередную «сенсацию» – что Северная Корея получила в лизинг пассажирский самолет Ан-148 от Украины. Новость моментально была растиражирована российскими пропагандистами в информационном пространстве.

Тогда, российские СМИ сказали, как впрочем и всегда, только долю правды – два самолета Ан-148 действительно находятся в Северной Корее, но вот как они туда попали, борцы информационного фронта решили умолчать.

В соответствующей заметке было указано, что для обновления стареющего флота гражданской авиации КНДР 14 марта этого года получила от Украины уже второй самолет Ан-148. Соглашение с государственным авиастроительным концерном «Антонов» о лизинге двух самолетов Ан-148 было подписано в 2013 году. Самолеты поступили в распоряжение северокорейской авиакомпании Air Koryo.

Но на самом деле, самолет Ан-148, заводской номер 04-02, вероятный бортовой номер P-672 попал в КНДР благодаря Воронежской лизинговой компании «Ильюшин Финанс Ко» (Россия), которая и поставила данный борт северокорейской авиакомпании Air Koryo.

При этом, регулярные рейсы Air Koryo на Ан-148 осуществляются именно в Россию – Владивосток (VVO).

Особо стоит отметить, что и самолет Ан-148, бортовой номер P-671, также был передан «Ильюшин Финанс Ко» в КНДР и стал бортом №1 северокорейского лидера – Ким Чен Ына, на котором он и собирался прилететь в Москву на парад 9 мая 2015 года.

Также, не стоит забывать, что до 2014 года производство Ан-148 было развёрнуто как на мощностях киевского авиазавода «Авиант» на Украине, так и Воронежского самолётостроительного общества (ВАСО) в России. В Воронеже строительство серийных Ан-148 осуществлялось по украинской лицензии.

Не стоит также забывать, что лизинговая компания «Ильюшин Финанс Ко» покупала у Антонова по такой же схеме самолеты и для Кубы.

Как писали, в известном блоге bmpd.livejournal.com (выходящим под эгидой Центра анализа стратегий и технологий ( Центр АСТ ) — российской научно-исследовательской организации, занимающейся изучением вопросов оборонной промышленности и военно-технического сотрудничества, и основанной в 1997 году) 5 февраля 2015 года: «Строительство самолетов семейства Ан-148/158 ведется на Серийном заводе «Антонов» крайне низкими темпами и практически исключительно по контрактам российских лизинговых компаний, финансируемых российскими государственными банками. В 2013 году в Киеве были сданы только три, а в 2014 году — лишь два самолета Ан-158 (серийные номера с 201-01 по 201-05), — и все они были построены для кубинской государственной авиакомпании Cubana de Aviacion по контрактам 2011 и 2013 годов все с той же лизинговой компанией ИФК. Взлетевший 3 февраля 2015 года предназначенный для КНДР Ан-148-100В (серийный номер 04-02) стал лишь десятым самолетом семейства Ан-148/158 киевской постройки с 2005 года (включая прототипы). Ожидается, что в 2015 году будет также завершен еще один, шестой по счету самолет Ан-158 (серийный номер 201-06) для Cubana de Aviacion по контрактам с ИФК, на чем, видимо, производство самолетов Ан-148/158 в Киеве и завершится, хотя на заводе находятся еще минимум девять недостроенных самолетов Ан-148/158 в разной степени укомплектованности».

Так, что же в июне 2015 года сподвигло российские СМИ на такой банальный вброс? Ответ был очень простой – 15 июня 2015 года в парижском пригороде Ле-Бурже открывался 51-й международный авиасалон. Здесь украинский АНТК «Антонов» собирался представить прорывной Ан-178, к которому уже устремились взоры потенциальных покупателей со всего мира: французкая газета Ouest France уже написала о том, что «среди звезд» нынешнего салона — «транспортный самолет Ан-178».

А вот россиянам, как не банально, тогда похвастаться просто было нечем. Накануне выставки французские издания упоминали о российском участии в Ле Бурже в контексте, что мол «на нынешний салон русские снова привезут «неубедительный» ближнемагистральный пассажирский Sukhoi SuperJet 100 и недоработанный среднемагистральный МС-21».

Подводя итог, можно однозначно говорить, что россияне, с целью отвести от себя подозрения в участии в северокорейской ракетной программе, а также не допустить соответствующего проведения международного расследования, будут не просто делать новые «вбросы» и придумывать различные «уловки», а начнут настоящую информационную войну. Впрочем, незатейливый российский агитпроп традиционно работает по принципу «я его лепила из того, что было», потому разгоняя очередную «зраду» российские СМИ упускают из виду факт участия в поставках Ан-148 в КНДР российских банков и организаций. Факт, который устанавливается парой кликов в Интернете.

Впрочем, на союзников Украины такие манипуляции Кремля особо не влияют. Сегодня по Крещатику прошлись «натовские сапоги» на военном параде в честь Дня Независимости Украины, что несказанно радовало киевлян. «Мы и дальше обязуемся оказывать вам помощь в ваших усилиях по защите вашей страны и народа Украины», — сказал глава Пентагона Джеймс Мэттис, который был в числе почетных гостей. Как говорится, собаки лают, а украинский караван идет.

