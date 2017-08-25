Войска Путина возле границ Украины: частная разведка США дала прогноз насчет вторжения

25.08.2017 14:10

Совместные военные учения России и Беларуси "Запад-2017", которые запланированы на 14-20 сентября, могут оказаться масштабнее и важнее предыдущих. Именно с помощью таких маневров Россия регулярно посылает Западу один из своих стратегических месседжей. Во время учений вряд ли стоит ожидать вторжения войск РФ в Украину или оккупации Беларуси, но они служат неким показателем того, где Владимир Путин может развязать военные действия в будущем, пишет американская частная разведывательно-аналитическая компания Stratfor в материале.

От холодной войны к предвестникам возрождения России

Как пишет Stratfor, в советский период учения "Запад" возникли как способ для Москвы испытать новые системы вооружения, наладить взаимодействие между странами Варшавского договора и продемонстрировать свою военную мощь. По данным НАТО, учения достигли своего пика в 1981 году, когда от 100 до 150 тыс. советских военнослужащих имитировали вторжение в Германию и ядерные удары по западным странам. После распада СССР интенсивность учений снизилась, хотя нерегулярно они продолжались. Но в сентябре 2009 года, всего через год после того, как российско-грузинская война официально ознаменовала возрождение Москвы как региональной державы, учения "Запад" возобновили как регулярные маневры, проводимые совместно с Беларусью.

В 2009 году в них приняли участие, по официальным данным, 12,5 тыс. военных (7-8 тыс. от Беларуси и 5-6 тыс. от России). Учения провели в важнейших районах вокруг балтийского региона, на них имитировали не только вторжение в Польшу, но и тактический ядерный удар по Варшаве, что вызвало беспокойство у государств-членов НАТО. Альянс попытался отправить немецкие истребители, чтобы перехватить российский радиолокационный самолет, когда он пролетел вблизи эстонского воздушного пространства.

Следующие учения прошли в 2013 году. Их расширили, чтобы включить все роды российских войск и подразделения быстрого реагирования Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). По официальным данным, в них тогда участвовали 12 тыс. военных, но западные военные сообщали, что на самом деле их было по крайней мере в два раза больше. Маневры имитировали атаку "балтийских террористов" на Беларусь, которая привела к смешанному ответу в воздухе, на море и с городскими боями. Ложный ядерный удар теперь пришелся по Швеции. Но более важно, по мнению американских аналитиков, то, что многие из тактик, опробованных Россией в ходе учений "Запад" в 2013 году, включая использование беспилотных летательных аппаратов, впоследствии Москва применила в войнах в Украине и Сирии.

Послать сигнал

По мере приближения учений "Запад-2017", намеченных на 14-20 сентября, напряженность между Россией и Западом растет. США и НАТО увеличили свое присутствие в странах Балтии, Польше и в Черном море. Россия же укрепилась у своих границ и увеличила поддержку региональных союзников. После расширения Вашингтоном санкций против России, на что Кремль пообещал ответить "ассиметрично", Россия рассчитывает использовать военные учения, чтобы послать Западу сигнал.

Западные наблюдатели ожидают, что грядущие учения будут самыми масштабными с момента создания совместного с Беларусью формата. В странах Балтии боятся, что Россия использует маневры, чтобы в ответ на укрепление позиций НАТО установить в Беларуси постоянное военное присутствие. Украинские официальные лица выразили тревогу по поводу запланированного Москвой использования систем ПВО на границе Беларуси с Украиной. А экс-президент Грузии Михаил Саакашвили даже предупредил, что Россия "аннексирует" Беларусь во время учений.

Риски просчитаны

Создание постоянной базы в Беларуси или даже оккупация страны были бы частью стратегии гибридной войны Москвы против Запада. Но в Stratfor уверены, что ни один из сценариев не является вероятным. Минск – и так один из самых близких союзников Москвы в сфере безопасности, член ОДКБ и Союзного государства Россия-Беларусь. Следовательно, Россия от аннексии Беларуси выиграть не может. Более того, среди белорусов непопулярна идея создания постоянной российской военной базы в их стране. Граждане вышли протестовать, когда пошли слухи о создании авиабазы в белорусском городе Лида. Против постоянного военного присутствия выступил и президент Александр Лукашенко. Вместо этого он предпочитает укреплять связи с РФ через совместные инициативы в области ПВО и приобретение российских истребителей.

Вероятно, говорится в материале, не собирается Россия использовать "Запад-2017" и как прикрытие для наступления на Украину или страны Балтии. Вторжение в Балтию приведет к активации статьи 5 Устава НАТО о коллективной обороне, а непрямая поддержка конфликта на Востоке Украины значительно дешевле для России, чем было бы прямое вторжение в страну, считают в Stratfor. Вдобавок понаблюдать за учениями пригласили представителей десятков стран НАТО. Вряд ли перед такой аудиторией Россия начнет какие-то военные действия. Но, несмотря на это, подчеркнув масштаб, значимость и потенциальные риски, балтийским странам удалось получить от Запада дополнительную поддержку на время учений. НАТО взяло на себя обязательство расширить патрулирование их воздушного пространства, Вашингтон объявил о развертывании в Эстонии роты воздушных десантников, а вице-президент США Майк Пенс сказал, что Соединенные Штаты рассматривают возможность размещения ракет.

В то же время, как отмечается, даже если Россия воздержится от агрессивных шагов во время учений, она все равно может использовать их для будущих военных действий, например, оставив в Беларуси военную технику и вооружение после маневров. Или сохранить широкое военное присутствие в Калининградском эксклаве или в западных регионах России. Пользуясь тем, что Запад сконцентрирован на учениях "Запад-2017", Россия могла бы даже подготовить силы для военной эскалации существующих конфликтов, например, на Востоке Украины.

Stratfor подчеркивает, что учения не перерастут в аннексию или военное наступление, которых боятся Украина и страны Балтии. Но они играют символическую и практическую функции ответа Западу и подготовки к будущим шагам России. Маневры, несомненно, поспособствуют дальнейшему наращиванию сил Москвой и Западом, одновременно демонстрируя, где и как Россия намерена использовать свою военную мощь в следующий раз.

Источник: facenews.ua