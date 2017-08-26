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Какие пенсии получают украинцы и как будут расти выплаты в этом году
Украинские пенсионеры одни из самых бедных в Европе. Так, в Беларуси минимальная выплата почти в 1,7 раза выше украинской, а в Польше – в пять раз больше. Чтобы исправить ситуацию, правительство предлагает провести реформу и навести порядок в пенсионной системе. Сократить количество льготников, пересчитать и повысить уже назначенные пенсии и снизить размер тех пенсий, которые будут назначаться. Такие меры вместе с ужесточением требований для назначения пенсий позволят сократить дефицит Пенсионного фонда (ПФ). После того, как "дырку" в бюджете сократят, в Украине планируют ввести накопительные пенсии. Именно они позволят украинцам на "заслуженном отдыхе" получать достойные выплаты. Сайт "Сегодня" выяснил, какие пенсии получают украинцы и как изменится размер выплат в этом году.
На что живут пенсионеры
Размер пенсии зависит всего от двух показателей: стажа и зарплаты. Самые высокие зарплаты – в столице, и самые высокие пенсии также получают киевляне. Средняя выплата в столице – 2474 гривни, говорится в последних данных ПФ. Больше двух тысяч в среднем получают всего в трех областях – в Днепропетровской, Донецкой и Луганской. К слову, в Киевской области (без учета столицы) средняя пенсия ниже двух тысяч – всего 1952 гривни.
В то же время средняя украинская пенсия – 1886 гривен. Меньше среднего получают в 18 из 24 областей. А самые бедные пенсионеры живут в Тернопольской области (средняя пенсия 1621 гривня).
По данным Министерства социальной политики, фактический прожиточный минимум (то есть стоимость потребительской корзины в актуальных ценах) – 2 562 гривни. То есть по всей Украине, кроме Киева, пенсии не хватает на самый необходимый набор товаров и услуг. В Институте демографии и социальных исследований поясняют, украинцы, которые получают меньше фактического прожиточного минимума, живут за чертою бедности.
"Потребительская корзина не под силу "среднему" пенсионеру. Однако значительное удорожание корзины связано с ростом цены на энергоносители в частности и на коммунальные услуги в целом. Эта проблема, согласно плану правительства, должна сниматься посредством субсидий, механизм которых успешно снижает стоимость потребительской корзины", – поясняет аналитик "Альпари" Антон Козюра.
В Министерстве соцполитики соглашаются: украинцы на "заслуженном отдыхе" получают "копейки". "Мы вынуждены из бюджета забирать последние деньги, которых там и так мало, для того, чтобы просто наших пенсионеров содержать на том нищенском уровне, который сегодня есть. Мы им платим – вроде бы как мы молодцы. Но что мы им платим? Копейки. Они же заслуживают того, чтобы мы им платили больше. А у нас возможности нет", – прокомментировал министр соцполитики Андрей Рева размер украинских пенсий в прошлом году.
Стоит отметить, далеко не все украинцы бедствуют в старости. Средний размер пенсии судьи – больше 22 тысяч гривен, парламентарии на заслуженном отдыхе получают в среднем 15 тысяч гривен, а прокуроры – около 10 тысяч. Связано это с тем, что указанные категории выходят на пенсию по специальным законам. Так, парламентарии и прокуроры имеют право на пенсии получать 60% от зарплаты, а судьи – 80%. В Украине всего 2969 судей, 5815 прокуроров и 969 парламентариев получают пенсии. Учитывая, что общее количество пенсионеров перевалило за 12 миллионов, "высокие" пенсии получают меньше процента украинцев.
Как будет меняться размер пенсии в 2017-м
Пенсии повышаются несколько раз в год. Последний раз украинцам повышали выплаты в мае, а следующая "прибавка" ожидается в октябре. Во-первых, трем миллионам пенсионерам повысят выплаты на 61 гривню, то есть 5,2% от минималки. Минимальная пенсия вырастет до 1373 гривен.
Во-вторых, 5,6 миллионов пенсий "осовременят". В Министерстве соцполитики обещают, что этот шаг станет первым "позитивным изменением". Но для того, чтобы пересчитать пенсии в октябре, в сентябре Рада должна принять правительственный проект пенсионной реформы.
Для каждого сумму прибавки рассчитают индивидуально. "Разбогатеть" на 1000 гривен могут украинцы, зарплата которых была как минимум в два раза выше по стране и которые при этом вышли на пенсию до 2007 года и имеют больше 35 лет стажа. От 500 до 1000 гривен получат дополнительно те, кто имел зарплату как минимум в 1,5 раза выше средней, и при этом имеют больше 35 лет стажа. Если зарплата, например, была в два раза выше средней по стране, сейчас пенсионер (со стажем 35 лет), которые вышел на пенсию до 2007 года, получает примерно 1800 гривен, а после "осовременивания" будет получать 2634 гривни.
Под "осовременивание" не попадут люди, которые вышли на пенсию в последние три-четыре года: в 2014-м, 2015-м, 2016-м и 2017 годах. У них зарплатная база еще не так сильно устарела", – рассказывает старший научный сотрудник Института демографии Лидия Ткаченко.
Деньги на "осовременивание" планируют взять за счет перевыполнения бюджета ПФ. В этом году дефицит ПФ составит около 141 миллиарда гривен. За счет повышения минимальной зарплаты (а вместе с ней выросла и минимальная выплата "на пенсию" с зарплаты) украинцы заплатили в ПФ на 11 миллиардов больше, чем предполагалось в бюджете.
Напомним, в Польше пенсионеры получают две пенсии – из солидарного и накопительного уровней. Такую систему ввели еще в конце 90-х. Минимальная пенсия в Польше – больше семи тысяч гривен (1000 злотых). Это в пять раз больше, чем в Украине, но в несколько раз меньше, чем, к примеру, во Франции.В США пенсионный возраст – 67 лет. При этом для получения пенсии достаточно 10 лет платить 15% от своей зарплаты в Пенсионный фонд. Американская пенсионная система появилась еще в 1935 году, когда Франклин Рузвельт подписал закон "О социальном обеспечении" (Social Security Act). Средний размер пенсии – 1500 долларов (39 тысяч гривен по действующему курсу гривни).
Теги: Донбасс, украинцы, выплаты, пенсии
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