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России будет не до того: политик озвучил оптимистический прогноз по возвращению Крыма и Донбасса
В ближайшем будущем у России не будет возможности и желания заниматься вопросами Крыма и Донбасса, что может поспособствовать деоккупации данных регионов. Об этом рассказал первый президент Украины Леонид Кравчук.
"Я думаю, что России скоро будет не до Крыма. И так же точно – и не до Донбасса. Это она сейчас пыжится. А с каждым днем становится все хуже и хуже, и хуже... И эта внешняя политическая эквилибристика же ничего не значит. Надо смотреть на коренные вопросы", - отметил Кравчук.
По мнению первого президента Украины, народный протест в России может существенно изменить ее поведение во внешней политике.
"Понимаете, когда встает народ – все может меняться очень быстро. Поэтому я надеюсь на то, что внешние факторы, внешняя эквилибристика и трескотня политическая, которую поднимают сейчас соловьевы, воробьевы и другие "птички" там, в Кремле – это просто внешняя ширма", - резюмировал Леонид Кравчук.
Источник: facenews.ua
Теги: Россия, Донбасс, Крым, возвращение
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