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Ветер перемен: чего ждать украинским работникам в Польше
Украинцев все больше в Польше. Эта страна в последнее время является наиболее привлекательной, потому что соседи все время упрощают условия трудоустройства для наших работников.
На сезонные работы или длительное трудоустройство. Украинцы, которые не нашли себя дома, все чаще выбирают Польшу.
Из почти миллиона легально работающих украинцев в Польше почти каждый десятый – в столице. Например, Наталья Любинская из Волыни здесь уже пять лет. Работает в логистической фирме. Сюда ее пригласили, потому что она знает польский и английский. Всему прочему научили.
Просто воспользовалась шансом, и не было такого, чтобы я жалела,
– сказала руководитель отдела в логистической фирме в Польше.
Размер зарплаты она не разглашает, но говорит, что хватает.
Елена Бабак из Ровно работает бухгалтером. Удается даже совмещать с учебой в польском и украинском вузах. И несмотря на то, что это первая ее работа, куда взяли без опыта, со временем решилась взять квартиру в ипотеку.
В компании Мариуша Маркевича большинство работников – украинцы. По его словам, украинцы являются желанными работниками для польских работодателей. Все потому, что поляки едут работать в Западную Европу. Следовательно, не хватает как рабочих, так и высококвалифицированных работников. Поэтому в июне здесь упростили условия трудоустройства для украинцев. Однако те ленятся разобраться.
Многие из Украины поняли, что безвиз – это бери и приезжай. Но это не так. Надо иметь приглашение от конкретного работодателя. Но оно позволяет работать только шесть месяцев в течение года. И о нем нужно договориться заранее, по интернету или через агентство. Тогда тебя на границе пропустят по биометрике. Но потом все равно нужно оформить длительное разрешение – от года до трех,
– отметил Маркевич.
По незнанию и неразборчивости украинцы довольно часто попадают в неприятности.
"Очень часто люди соглашаются на такие варианты, работающие на черную зарплату, работают без страховки. Работают в ужасных условиях, потому что боятся что другой работы не найдут", – отметил глава Объединения украинцев в Польше Петр Тима.
К тому же украинцы стали заложниками политических игр. Волынская трагедия, на которой не пиарился разве что ленивый, отражается и на трудовых мигрантах.
Так на стене появилась надпись "Украинцы геть!". То что мы видели в Гданьске. Избиение мигрантов. В Кракове призывы, чтобы прогнать мигрантов. Через некоторое время, и это говорят социологи, работники из Украины могут стать объектом агрессии,
– сказал Тима.
Вместе с очередным упрощением в Сенате ждут рассмотрения документов о введении квот на трудоустройство мигрантов. А вот тем, кто нашел в себе польские корни, поляки даже готовы давать гражданство за год.
Однако эксперты отмечают, что количество украинцев, которые имеют польскую кровь, не покроет тамошнюю потребность в рабочих руках. Поэтому, очевидно, придется полякам идти на уступки. К тому же большинство украинцев рассматривают соседнюю страну все же как место временной работы.
Источник: 24tv.ua
Теги: Донбасс, Польша, украинцы, работник
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