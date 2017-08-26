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ВООРУЖЕНИЕ УКРАИНЫ СТАНЕТ СМЕРТЕЛЬНОЙ ОШИБКОЙ ДЛЯ США, - NYT
Издание New York Times, которое ранее разместило скандальный материал про якобы украинские двигатели на ракетах КНДР, теперь опубликовало материал о предоставлении летального оружия для Украины.
Как пишет в статье для The New York Times обозреватель Майкл Кофман, план администрации президента Дональда Трампа вооружить Киев является серьезным политическим решением, которое в будущем может повлечь стратегические последствия и привести Соединенные Штаты к "косвенной войне с Москвой", в которой Вашингтон "не готов победить".
"Понятно, что помощь Украине достойна восхищения, но отсутствие публичного обсуждения этого вопроса и внезапность этого заявления вызывает тревогу. Сейчас вооружение Киева может показаться легкой политической победой, но это плохая политика. Идея обеспечить Украину противотанковыми ракетами на сумму около 50 млн долларов жутко напоминает о несерьезных усилиях Вашингтона по подготовке и вооружению умеренной сирийской оппозиции", - заявляет аналитик.
По его словам, тогда план вооружения сирийской оппозиции был непродуманным и закончился поражением после того, как РФ в 2015 году увеличила военную поддержку правительства президента Башара Асада.
Кофман подчеркивает, что интересы России в Украине намного сильнее, и военное превосходство РФ значительно ощутимо.
Аналитик считает, что Запад должен помочь Украине трансформировать армию, "а не играть ракетами в геополитические шашки".
Майкл Кофман пишет, что такого же мнения придерживается командующий ВС США в Европе Бен Ходжес, который также считает, что нет никаких признаков грядущего наступления России против Украины. Американский генерал уверен, что несколько противотанковых ракетных комплексов лишь усугубят ситуацию.
За 50 млн долларов, которые США планируют выделить для поставки ПТРК (противотанковый ракетный комплекс), украинские военные смогли бы купить гораздо больше вооружений в других странах или выпустить самостоятельно. "При этом большинство столкновений на Донбассе происходит с применением артиллерии или стрелкового оружия, поэтому не совсем понятно против чего будут использованы противотанковые комплексы", - пишет аналитик Майкл Кофман.
"Инициатива поставить Украине ракеты Javelin — на самом деле политическое решение, которое превратит конфликт между Россией и Украиной в опосредованную войну между Соединенными Штатами и Россией... Если администрация Трампа воспринимает военный конфликт в Украине как часть новой холодной войны, ей тогда необходимо подумать, как она собирается его выигрывать", — подчеркивает автор статьи.
СПРАВКА.
Майкл Кофман - старший научный сотрудник CNA (Центр военно-морских анализов) и научный сотрудник центра Wilson, занимающегося исследованиями в области российского вооружения.
Он является автором ряда статей о военной стратегии России, а также об оборонном комплексе РФ, например: "Как начать прокси-войну с Россией", "Время пересмотреть сделку с Украиной", "Путинская стратегия намного лучше, чем вы думаете" и другие.
Стоит отметить, что военный аналитик Майкл Кофман уже ранее высказывается против предоставления Украине летального оружия. Так, в интервью "Голосу Америки" он заявил, что "вооружение вряд ли поможет урегулировать конфликт на Востоке Украины, однако, лишит жизни многих украинцев, а с ними и граждан тех же США".
- 6 августа советник президента США Дональда Трампа по нацбезопасности Герберт Макмастер рассказало возможных поставках оружия для украинских военных, которые борются за территориальную целостность на востоке страны.
- В мае посол Украины в США Валерий Чалый сообщил, что проект федерального бюджета США на 2018 финансовый год предусматривает помощь Украине по ряду программ, в том числе возможность предоставления летальной оружия.
- 4 мая Конгресс США утвердил большинством голосов консолидированный проект государственного бюджета в общем размере $ 1,2 трлн 2017 финансовый год. В документе, в частности, определяется выделение не менее $ 560 465 000 в поддержку Украины.
Теги: Украина, США, Донбасс, вооружение
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