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Голова Незалежної асоціації банків озвучив прогноз інфляції до кінця року

27.08.2017 21:14
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Голова Незалежної асоціації банків озвучив прогноз інфляції до кінця року

Голова Незалежної асоціації банків України, екс-міністр економіки Роман Шпек спрогнозував, що інфляція до кінця року складе близько 13,5%. Відповідну заяву він зробив в інтерв’ю «Главкому».

« Ми передбачаємо, середня інфляцію за рік буде 13,5%. До грудня - трохи більше 11%», - сказав він.

За його словами, політика Національного банку щодо облікової ставки є цілком вірною, оскільки немає підстав для її зниження, насамперед через інфляцію.

«Останній раз НБУ знижував облікову ставку - до 12,5% річних із 13% річних - 26 травня 2017 року. До цього НБУ знизив ставку з 14 квітня 2017 року до 13% з 14% річних, яка була встановлена 28 жовтня 2016 року. Звичайно, це правильна позиція. Інфляційні очікування говорять про те, що середня інфляція, середньорічна, буде дещо вищою, ніж передбачалося макроекономічним прогнозом. Через те підстав сьогодні знижувати нижче ставку немає», - сказав він.

Нагадаємо, інфляція в Україні в липні сповільнилася до 0,2%.



Теги: Донбасс, банк, прогноз, инфляция
 
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