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"Не думаю, что ядерное оружие было для Украины чем-то положительным", - Волкер.
27.08.2017 20:24
Отказ от ядерного оружия был хорошим решением для Украины, даже несмотря на российскую агрессию на Донбассе.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заявил в интервью телеканалу "Прямий".
"Не думаю, что ядерное оружие было для Украины чем-то положительным", - заявил он, отметив, что не хотел бы, чтобы Украина возобновила свою ядерную программу.
В 1994 году Украина присоединилась к Договору о нераспространении ядерного оружия. В том же году между Украиной, США, Россией и Великобританией было подписано соглашение, которое содержит пункты, предоставляющие гарантии суверенитета и безопасности Украины (Будапештский меморандум).
Теги: Украина, США, Донбасс, ядерное оружие
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