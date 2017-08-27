"Не думаю, что ядерное оружие было для Украины чем-то положительным", - Волкер.

27.08.2017 20:24

Отказ от ядерного оружия был хорошим решением для Украины, даже несмотря на российскую агрессию на Донбассе.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заявил в интервью телеканалу "Прямий".

"Не думаю, что ядерное оружие было для Украины чем-то положительным", - заявил он, отметив, что не хотел бы, чтобы Украина возобновила свою ядерную программу.

В 1994 году Украина присоединилась к Договору о нераспространении ядерного оружия. В том же году между Украиной, США, Россией и Великобританией было подписано соглашение, которое содержит пункты, предоставляющие гарантии суверенитета и безопасности Украины (Будапештский меморандум).