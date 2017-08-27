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Правозащитники рассказали, как российские оккупанты пытают задержанных в Крыму
В отношении двух мужчин, которые были задержаны российскими силовиками после обыска в селе Новокленово (10 августа), применялись пытки, в том числе с использованием электрического тока.
Об этом координатор Крымской контактной группы по правам человека Абдурешит Джеппаров заявил на совещании объединения "Крымская солидарность" 26 августа в Бахчисарае, передает Крым.Реалии.
"Они не граждане России, поэтому они не хотят, чтоб их имена озвучивали… По их рассказам, когда их задержали после обыска, то двух братьев подвергли пыткам. Силовики их привязали к стульям и били. Били ногами, бил не один человек и в конце их пытали током. В то место, о котором неприлично говорить, им воткнули металлический предмет и пустили электрический ток. Так делали двенадцать раз. Потом их пугали, чтоб никому не сообщали о пытках", – передал слова задержанных правозащитник.
Информацию также подтвердил на встрече адвокат Эдем Семедляев. "Этот человек рассказал, что били его умело, таким образом, чтоб не оставлять следов", – сказал адвокат.
На собрании активисты отметили, что пытки током – это "уже не первый прецедент в Крыму".
Напомним, утром 10 августа вооруженные российские силовики заблокировали одну из улиц в селе Новокленово Белогорского района оккупированного Крыма. В одном из домов поселка прошел обыск. Как стало известно, после обыска отец и средний сын покинули территорию полуострова, младший сын был арестован на 15 суток, старший сын вернулся домой.
Теги: Донбасс, Крым, задержанный, оккупанты
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