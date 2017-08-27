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В анексованій Керчі почали зводити арку Кримського мосту
У неділю, 27 серпня, будівельники мосту через Керченську протоку в анексованому Криму почали транспортування та встановлення залізничних арок.
Термін встановлення конструкції на фарватері становитиме 72 години, передає Газета.ru.
На цей час буде обмежено судноплавство Керч-Єнікальським каналом. У ході будівництва мосту, який повинен з'єднати анексований Крим з РФ, 27 серпня 2017 року фахівці почали установку залізничної арки вагою близько 6 тисяч тонн.
Днем раніше будівельники підготували арку й завантажили її на плавучі опори. Вранці конструкцію почали транспортувати до створу мосту. Арку перевезуть на п'ять кілометрів від берега, операція здійснюється з допомогою десяти суден і понад 100 осіб.
Потім моряки заведуть плавсистему у створ між фарватерними опорами і зафіксують якірними тросами. Остаточний монтаж арки на фарватерні опори займе ще близько місяця.
Як повідомлялося, Росія планує повністю перекрити судноплавство через Керченську протоку з 28 по 31 серпня через будівництво Керченського мосту.
Нагадаємо, раніше Росія заборонила рух всіх кораблів і суден, за винятком кораблів і суден Військово-морського флоту РФ, кораблів і суден федеральних органів безпеки РФ, а також суден, що беруть участь в процесі будівництва Керченського мосту.
У свою чергу Україна готує позов до РФ у зв'язку зі збитками портів через Керченського міст.
Міністерство закордонних справ України також направило російським колегам ноту в зв'язку з одностороннім рішенням Москви обмежити рух суден через Керченську протоку.
Теги: Донбасс, Керчь, мост, арка
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