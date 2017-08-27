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Жители Донбасса ужасаются от того, что для “русских освободителей” они не братья, а второсортные “хохлы”
Разделение и унижение, главный принцип жизни в СССР, на котором и взращивались многие фобии, включая старшебратие и младшебратие, даже сейчас “народ Домбаса” ужасается от того, что для “русских освободителей” они не “братья”, а второсортные “хахлы”, которых можно убивать и грабить.
Заметьте, шовинизм, сексизм, расизм, гомофобия и другие зловония совка присущи исключительно его выходцам. И не важно, есть ли у них двухголовый или синий с тризубом, и даже европейский документ, удостоверяющий личность, все расистские, шовинистические и гендерные выпады, даже в бытовых спорах, присущи исключительно тем, кто забыл достать из штанин серп и молот.
Скорее всего, это издержки воспитания советской школы, где секса не было, а венерические заболевания лечили, где все “негры”- людоеды, а жители Европы – фашисты. Вспомните отношение РСФСР (уровня Москва-Ленинград) к “второсортным” украинцам, прибалтам, белорусам, казахам.
Даже сейчас “народ Домбаса” ужасается от того, что для русских освободителей они не “братья”, а второсортные “хахлы”, которых можно смело убивать и грабить.
Совок с его нетерпимостью к иному или иным, умноженный на православное скрепелюбие уровня поп-член КПСС, дал потрясающие плоды по всему миру. Ну, а за Россию и ее выкормыша, Лугандон, я и говорить не хочу.
Уже сейчас в школах пропагандируется второсортность женщины, гендерное неравенство, нетерпимость к нациям, расизм, шовинизм и жестокое обращение к животными.
Именно вот этот совок кричит “расстрелять” за любое несоответствие с его точкой зрения. На всех языках мира.
Именно этот совок оскорбляет оппонента, опускаясь до гендерных признаков, гомофобии, сексизма и высказывает любые сексуальные извращения в качестве общения, запугивания или угрозы.
Именно совок говорит об оппоненте с позиции “у тебе кацапська, еврейська хфамилия”, или “всех, кто не русский, расстрелять”.
Именно совок в лагерях НКВД использовал для женщин насилие и пытки сексуального характера, наносящего наибольший урон половым органам.
Именно совок, как во Второй Мировой, так и в современных войнах, уделяет много внимания пыткам и насилию. Спросите у наших пленных, что вытворяют рашисты и их лугандонские последователи в пыточных.
Современный совок – это невероятное количество перенесенных из СССР комплексов, фобий и страхов, усиленных «патриотизмом», пропагандой и личными жизненными неурядицами. Это то, от чего бежит цивилизованная Украина, но, пока, к сожалению, безуспешно.
Разделение и унижение, главный принцип жизни в СССР, на котором и взращивались эти фобии, включая старшебратие, младшебратие, любовь к вождям, героям, сексуальные, исторические и другие “збочення”, выплескивающиеся в “женщина-это дети и кухня, покорность и бесправие”, или “кто не такой национальности, как мы, высшая раса, тот подлежит расстрелу”. Вот почему я всегда пишу, что Вторая Мировая это столкновение двух тоталитарных режимов, двух совков, борющихся за могущество.
Украина, получив независимость, стала медленно, но уверенно искоренять вот это гомо-гетеро-сексо-наци-расо-фобские язвы. Россия их превратила в тренд, дыхание, веру, политику, смысл жизни, духовную и физиологическую потребность. Это позволяло оправдывать преступления и обнулять мораль обществу.
И там, куда приходит “русский мир”, наступает вот это безудержное мракобесие.
Скоро в школах ОРЛО на входе появятся таблички “М” и “Ж”. И это не обозначение мест, в которых гендерные разграничения естественны. Это разграничения по классам. С 1-го сентября в части школ ОРЛО вводится раздельное обучение по гендерному различию. Мальчики налево, девочки направо. Классы будут изолированы друг от друга. Дети не будут пересекаться на переменах, мероприятиях и в столовой.
Как указывают инициаторы раздельного обучения (слово-то какое убогое), этот эксперимент пришел в ОРЛО из России. Автор эксперимента российский ученый, врач, педагог-новатор Владимир Базарный. Кстати, эксперимент пришелся не по душе многим родителям, которые высказывают недовольство в соцсетях, как “русским следом” в образовании, так и экспериментом над детьми.
В рамках эксперимента девочки будут постигать почти монашеское бытие: православные молитвы, пост, строгая одежда, платочек на голове, изучать домострой, ведение хозяйства и полное подчинение мужу, ориентирование на “укрощение сексуальных нужд” и осознание “вторичности бытия”. Мальчики будут изучать историю “отечества”, слово божье, военную подготовку, посещать стрельбища и полигоны.
Сейчас идет спор о необходимости изучения английского языка, так как он русским людям не нужен.
Жители оккупированных районов Луганской области несколько обескуражены внедрением новшеств в образование, и начинают осознавать уровень цивилизации, толерантности, закрепленный Конституцией Украины.
Кстати, раньше в школах учителя тет-а-тет, толерантно интересовались вероисповеданием семей, чтобы не дай Бог, не нарушить чьи-то моральные принципы. Так, например, от многих мероприятий, в том числе по уборке территории и субботников были освобождены те, кто значился, как “свидетели Иеговы”, а когда на классный час приходили православные священники для пропаганды веры, или в предшествии какого-нибудь церковного праздника (это еще до войны) с таких классных часов отпускали мусульман, иудеев и носителей другой веры.
Сейчас многие люди в ОРДиЛО молчат о своем “отличающемся от большинства” вероисповедании, боясь нарваться на гонения, выселение или расстрел. В ОРДиЛО с 2015 года началась травля протестантов, семидесятников, в Донецке были расстреляны муфтий и протестантский священник. Сейчас, правда, из-за массового присутствия мусульман в ОРДиЛО перестали трогать “иноверных”. И несмотря на запреты в распространении литературы, все еще работают молитвенные дома “Свидетелей Иеговы”.
А вот роль, вторичная роль женщины-мученицы, бесправной и “грязной”, активно набирает популярности в социуме вне зависимости от политических убеждений.
Знают ли об этом реинтеграторы? Есть ли в программе реинтеграции психологический возврат и реабилитация детей страны “М” и “Ж” в цивилизованное общество, и не станет ли возвращение ОРДиЛО похожим на сказку о Маугли? Об этом стоит подумать уже сейчас!
Источник: blogs.informator.news
Теги: Украина, Донбасс, Европа, школа
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